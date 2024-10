Wende: Lyle und Erik Menendez könnten wirklich freikommen

Passiert es nun wirklich? In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der bekannte Mordfall der Brüder Lyle (56) und Erik Menendez (53) wieder heiß diskutiert. Sie erschossen am 18. August 1989 ihre beiden Eltern, Jose und Kitty – ihr Vater missbrauchte und vergewaltigte sie seit ihrer Kindheit, ihre Mutter soll dies gewusst und nichts unternommen haben. 1996 wurden Lyle und Erik dafür zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zuletzt hieß es, dass Ende November neue Beweise in dem Fall ausgewertet werden sollen. Doch am gestrigen Donnerstag dann die Überraschung: Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, George Gascón, erklärte auf einer Pressekonferenz, eine neue Strafe vorzuschlagen. Da die Geschwister zum Zeitpunkt des Verbrechens unter 26 Jahre alt waren, könnten sie theoretisch sofort auf Bewährung entlassen werden. "Ich bin zu einem Punkt gekommen, an dem ich glaube, dass eine erneute Verurteilung nach dem Gesetz angemessen ist", erklärte er, wie unter anderem The Guardian ihn zitiert.

Der Schritt, Lyle und Erik erneut vor ein Gericht zu stellen, könnte zu einer Freilassung führen. "Sie sind seit fast 35 Jahren im Gefängnis. Ich glaube, dass sie ihre Schuld gegenüber der Gesellschaft beglichen haben", drückte sich George Gascón auf der Pressekonferenz weiter deutlich aus. Jedoch sollen sich einige Mitglieder des Büros des Bezirksstaatsanwalts gegen dessen Empfehlung ausgesprochen haben. Im nächsten Monat wird bei einer Anhörung allerdings ein Richter das letzte Wort in dem Fall haben.

Die Geschichte der Menendez-Brüder erhielt in den vergangenen Monaten weltweit wieder große Aufmerksamkeit. Grund dafür war die Netflix-Serie "Monsters" von Ryan Murphy (58). Zudem erschien kurz danach eine Dokumentation, in der Lyle und Erik ihre Geschichte selbst erzählen. Ihre Familie und Unterstützer sind der Ansicht, dass sie ihre Schuld beglichen haben. Und genau das könnte nun tatsächlich bald passieren.

Netflix Lyle Menendez im Jahr 1993

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

