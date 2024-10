Auch Lyle Menendez' Ex-Frau hofft auf baldige Freilassung

Lyle (56) und Erik Menendez (53) könnten nach über 30 Jahren im Gefängnis bald auf Bewährung freikommen. Am Donnerstag gab der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles auf einer Pressekonferenz bekannt, dass der Fall um die zwei Brüder, die 1989 ihre Eltern ermordeten, neu verhandelt wird. Ihre Familie und Unterstützer hoffen auch ihre Entlassung – genauso wie Lyles Ex-Frau Anna Eriksson. Sie erklärt nun gegenüber TMZ, dass sie davon überzeugt sei, dass die beiden gute Menschen seien und dass man sie nicht nur nach ihrer tragischen Tat beurteilen könne.

Anna hofft, dass Lyle und Erik bald freikommen. Und das, obwohl ihre und Lyles Ehe nicht im Guten auseinanderging. Im Jahr 1993 begann sie, Lyle Briefe zu schreiben. Die beiden heirateten am 2. Juli 1996 – der Tag, an dem er und Erik für den Doppelmord an ihren Eltern zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wurden. 2001 reichte Anna jedoch die Scheidung ein, da sie herausgefunden hatte, dass ihr Mann angeblich Gefühle für eine andere Frau hegte. Seit 2003 ist Lyle mit seiner zweiten Frau Rebecca verheiratet, die er zuvor bereits zehn Jahre kannte. Lyle und die ehemalige Journalistin sollen eine gute Ehe führen. So telefonieren sie wohl jeden Tag – zudem versucht Rebecca ihn regelmäßig zu besuchen. Intime Kontakte sind ihnen allerdings nicht gestattet. "Unser Umgang miteinander ist sehr ablenkungsfrei, und wir führen wahrscheinlich intimere Gespräche als die meisten verheirateten Ehepartner, die von den Ereignissen des Lebens abgelenkt werden", erklärte Lyle dazu allerdings 2017 im Interview mit People.

Erik ist ebenfalls verheiratet. Er gab 1999 Tammi Saccoman das Jawort. Sie verfolgte 1993 den ersten Prozess der Geschwister, der letztlich scheiterte – daraufhin fing sie an, ihm zu schreiben. "Ich sah Tammis Brief und fühlte etwas. Ich habe Tausende von Briefen erhalten, aber diesen habe ich zur Seite gelegt. Ich hatte ein Gefühl", erinnerte sich Erik ebenfalls gegenüber dem Magazin. Bei ihnen gilt das Gleiche wie bei Lyle und Rebecca: Auch sie dürfen keine intimen Besuche haben. In ihrem Buch "They Said We'd Never Make It: My Life With Erik Menendez", welches 2005 erschien, räumt sie ein, dass ihre Partnerschaft nicht immer leicht sei. "Es gibt keinen Versöhnungssex, nur ein 15-minütiges Telefonat, also muss man wirklich versuchen, die Dinge zum Laufen zu bringen", schreibt sie darin. Nur zur Begrüßung und zum Abschied dürfe es Küsse geben.

Getty Images Anna Eriksson, Lyle Menendez' Ex-Frau

Instagram / therealtammimenendez Erik und Tammi Menendez

