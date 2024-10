Demi Jones sorgt in Spitzenkleid ohne Unterwäsche für Wirbel

Die ehemalige Love Island-UK-Teilnehmerin Demi Jones sorgte am Dienstagabend auf der Premiere von "Venom: The Last Dance" in London für Aufsehen. Im BFI IMAX Kino erschien die Influencerin in einem aufreizenden, durchsichtigen Spitzenkleid und verzichtete dabei komplett auf Unterwäsche. Mit einer großen, schwarzen Samtschleife bedeckte sie geschickt ihre intimen Stellen, während die TV-Bekanntheit mit ihrem selbstbewussten Auftritt alle Blicke auf sich zog. Ihre Brüste bedeckte sie zwar mit nudefarbenen Nippel-Pads, dennoch ließ ihr transparentes Kleid nur wenig Raum für Fantasie.

Demis Strahlen im Gesicht nach zu urteilen, genoss sie ihren Moment auf dem roten Teppich in vollen Zügen. Neben ihr glänzten auch einige weitere Stars auf dem roten Teppich. Tom Hardy (47), der ein letztes Mal in dem Film in die Rolle des Eddie Brock schlüpfte, war ebenso anwesend. Außerdem ließ sich auch Juno Temple (35), die Dr. Payne verkörpert, blicken. Demis ehemalige "Love Island"-Kollegen Molly Marsh und Zachariah Noble mischten sich ebenfalls unter die geladenen Gäste.

Dass sich Demi derart sicher auf einem Event mit zahlreichen Hollywoodstars gibt, war nicht immer so. In einem früheren Interview mit Daily Mail betonte die Medienpersönlichkeit, dass sich ihr Selbstwertgefühl durch ihre Krebserkrankung gesteigert habe. "[Der Krebs] hat mich definitiv als Person verändert und ich bin viel selbstbewusster geworden", äußerte sich die Britin und eröffnete voller Zuversicht: "Ich habe es überstanden und bin auf der anderen Seite. Ich fühle mich so bereit, die Welt wiederzuerobern."

Getty Images Demi Jones, Realitystar

Instagram / demijones1 Demi Jones, Realitystar

