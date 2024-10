Nach drittem Film: Tom Hardy macht Schluss mit "Venom"-Reihe

Tom Hardy (47) hat kürzlich mit einem Instagram-Kommentar für Aufsehen gesorgt, in welchem er über seine Zukunft als Eddie Brock in der "Venom"-Reihe spricht. Der Schauspieler kündigte unter dem finalen Trailer des Superheldenfilms an, dass er in "Venom: The Last Dance", der am 24. Oktober 2024 in den deutschen Kinos starten wird, zum letzten Mal in die Rolle des ikonischen Antihelden schlüpfen wird: "Vielen Dank für diese tolle Zeit und sieben gemeinsame Jahre. Ich hatte so viel Spaß beim Dreh von 'Venom'. Das ist meine letzte Runde mit dem großen Kerl. Wir verabschieden uns mit einem großen Knall."

Die Fans freuten sich unter seinem Kommentar zwar sehr auf den neuen Actionsteifen, doch viele Zuschauer drückten auch ihre Traurigkeit über das Ende von Toms Rolle aus. "Oh nein, Tom. Bring mich nicht zum Weinen", schrieb ein Nutzer, während ein anderer kommentierte: "Ich bin noch nicht bereit für das Ende. Aber ich freue mich auch so sehr auf den Film", "Danke für alles, Tom" und "Du bist der Beste!", lauteten zudem zwei weitere Nachrichten.

Tom ist nicht nur für seine Rolle als "Venom" bekannt, sondern hat sich mit Filmen wie "Mad Max: Fury Road" und "Inception" einen Namen gemacht. Abseits der Leinwand führt er ein eher zurückgezogenes Leben und gibt nur selten Details aus seinem Privatleben preis. Seit 2014 ist der Filmstar mit Charlotte Riley verheiratet. Die beiden sollen drei Kinder haben. Im Juni gab er einen raren Einblick in sein Leben als Papa "Es ist das Schwierigste auf der Welt, Kinder dazu zu bringen, pünktlich ins Bett zu gehen", erklärte er in einem Interview mit ET.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hardy, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hardy und Charlotte Riley im Juli 2018

Anzeige Anzeige