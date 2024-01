Demi Jones ist durch Krebserkrankung selbstsicherer geworden

Demi Jones konnte etwas Positives aus einer schlimmen Zeit mitnehmen. Die UK-Love Island-Bekanntheit hatte Anfang 2021 die Diagnose Schilddrüsenkrebs bekommen. Nach einigen Operationen und verschiedenen intensiven Behandlungen ist sie mittlerweile seit rund zwei Jahren krebsfrei. Ihr Kampf gegen die Krankheit war hart, doch er hat sie in vielen Aspekten stärker und dankbarer gemacht – vor allem ihren Körper weiß Demi nun besonders zu schätzen!

Bald wird die 25-Jährige für "Love Island: All Stars" vor der Kamera stehen – das erste Mal seit ihrer Diagnose. "Ich bin so dankbar, wieder hier zu sein. Es sind vier Jahre vergangen und die Leute werden eine andere Seite von mir sehen, weil ich als Person so viel stärker bin", betont die Beauty und fügt hinzu: "[Der Krebs] hat mich definitiv als Person verändert und ich bin viel selbstbewusster geworden." Ihr Körper sei nun auch anders: "Natürlich bin ich nicht zierlich, ich bin kein Supermodel." Sie hoffe aber, durch ihre Teilnahme anderen Mädels ein Vorbild sein zu können.

Bis vor ein paar Monaten musste Demi alle vier Wochen ins Krankenhaus zur Kontrolle. Bei ihrem letzten Besuch haben ihr die Ärzte Entwarnung gegeben – ihre monatlichen Klinikbesuche haben deshalb ein Ende. "Ich habe es überstanden und bin auf der anderen Seite. Ich fühle mich so bereit, die Welt wieder zu erobern", freute sie sich zuvor im Interview mit dem Medium.

Anzeige

Instagram / demijones1 Demi Jones, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / demijones1 Demi Jones, Influencerin

Anzeige

Instagram / demijones1 Demi Jones, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de