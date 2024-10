Katie Price verrät Grund für Aufenthalt in Nervenheilanstalt

Katie Price (46) spricht zu Gast beim "The Louis Theroux Podcast" über ihre Zeit in der bekannten Nervenheilanstalt The Priory. Das ehemalige Boxenluder stellt klar, dass es nie wegen Drogen- oder Alkoholmissbrauchs in der Klinik behandelt wurde. Stattdessen habe sie dort wegen ihrer schweren psychischen Probleme Unterstützung gesucht. Besonders nachdem ihr Ex-Mann Kieran Hayler (37) sie mit ihrer besten Freundin betrogen hatte, sei sie in tiefe Depressionen gestürzt. "Ich möchte nie wieder in diese Lage kommen. Wenn ich mir meine Aufzeichnungen aus dem Priory ansehe, denke ich: 'Oh mein Gott, das war ich'. Es ist schwer zu glauben, dass ich diese Person war und mich so gefühlt habe", gibt Katie in dem Podcast offen zu.

Im Januar 2020 meldete sie sich zum ersten Mal in der Klinik, da sie "seit zehn Jahren auf die schiefe Bahn geraten" sei. Auch nach ihrem Autounfall im Jahr 2021, bei dem sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, erhielt die 46-Jährige psychologische Betreuung. Katie plant, für den Rest ihres Lebens psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Derzeit sorgen sich Fans um Katies Gesundheit. In einem neuen Videobeitrag auf Instagram, in dem das Erotikmodel stolz sein neues Outfit präsentiert, schaut es laut ihrer Follower nicht gesund aus. "Oh Katie, das bricht mir das Herz. Wo sind die Menschen, die auf sie aufpassen sollten?" oder "Was ist mit ihren Beinen passiert?", lauten nur zwei der besorgten Stimmen.

Instagram / katieprice Katie Price, Oktober 2024

Instagram / katieprice Realitystar Katie Price, Oktober 2024

