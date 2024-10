Neuer Clip: Fans sorgen sich um Katie Prices Gesundheit

Das britische Model Katie Price (46) hat mit einem neuen Video auf Instagram bei ihren Fans Besorgnis ausgelöst. Die 46-Jährige präsentierte sich letzten Dienstag in einer auffälligen roten Bluse mit Leopardenmuster von JYY London, kombiniert nur mit Cowboystiefeln und einer silbernen Clutch. In dem Video schreitet Katie lächelnd über einen Parkplatz. Unter Katies Bildunterschrift "Gestern Abend. Outfit von @jyyldn" zeigten sich einige ihrer Follower besorgt über ihr Erscheinungsbild.

Mehrere Fans äußerten in den Kommentaren ihre Bedenken bezüglich Katies Gesundheit. Einer schrieb: "Ich wollte nichts Negatives posten, aber ich mache mir Sorgen, sie sieht ungesund aus." Ein anderer fragte: "Was ist mit ihren Beinen passiert?" Ein gebrochenes Herz-Emoji begleitete den Kommentar eines weiteren Fan: "Oh Katie, das bricht mir das Herz. Wo sind die Menschen, die auf sie aufpassen sollten?" Allerdings gab es auch Unterstützer, die die negativen Reaktionen kritisierten. Einer antwortete: "Das Maß an Grausamkeit und fehlender Menschlichkeit in diesen Kommentaren ist wirklich schockierend. Was ist nur aus uns geworden?"

Katie, die für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen bekannt ist, hatte erst im September die Ergebnisse ihres Sommer-Faceliftings auf Instagram präsentiert. Die ehemalige Glamour-Ikone, die offen über ihre Körperdysmorphie gesprochen hat, sagte nach der Operation in der Türkei, dass sie nun endlich mit ihrem Aussehen zufrieden sei. Allerdings gab sie nach dem Eingriff zu, vorübergehend Probleme mit dem Sehen gehabt zu haben.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

