Kaum wiederzuerkennen: Hier trägt Kim Kardashian rote Haare

Kim Kardashian (44) überrascht ihre Fans mit einem gewagten Umstyling! Die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin präsentierte sich mit roten Haaren und Sommersprossen und war dabei kaum wiederzuerkennen. Mit diesen neuen Fotos macht die Ex von Kanye West einmal mehr deutlich, wie gern sie sich in Sachen Beauty und Styling ausprobiert. Ihre Mutter Kris Jenner (68) und ihre Schwester Khloé Kardashian (40) zeigten sich begeistert und markierten den Beitrag mit "Gefällt mir".

Und wie kommt der feurig rote Look bei Kims Fans an? In der Kommentarspalte überhäufen die Supporter ihr Idol mit zahlreichen Komplimenten. "Diese Haare. Ich bin baff", "Die Haarfarbe sieht so süß an dir aus" oder auch "Du kannst wirklich jede Haarfarbe tragen", schwärmen beispielsweise drei User auf der Fotoplattform. Ob es sich bei der roten Frisur aber tatsächlich um Kims eigene Haarpracht handelt oder ob die Unternehmerin lediglich eine Perücke trägt, ist bislang nicht bekannt.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Kim für ein Projekt stundenlang in einen Friseurstuhl setzt. Für die Met Gala 2022 ließ sich die The Kardashians-Bekanntheit ihre dunkle Mähne von ihrem Stylisten aufhellen. Auf dem roten Teppich posierte sie dann mit hellblonden Haaren. Aber nicht nur ihre strahlende Frisur sorgte für Aufsehen: Kim trug zu diesem Anlass ein Kleid, in das einst bereits Marilyn Monroe (✝36) geschlüpft war.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2024

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

