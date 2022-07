Dank Platin-Mähne: Kim Kardashian fühlt sich selbstbewusster

Kim Kardashian (41) hat anscheinend einen ganz bestimmten Lieblingslook an sich selbst! Die Reality-TV-Bekanntheit liebt es, sich mit verschiedenen Stils auszuprobieren. Denn neben Latex-Ganzkörperanzügen oder gemütlicher Sportswear erfindet sich die The Kardashians-Darstellerin auch in Bezug auf ihre Haarpracht immer wieder neu – egal ob kurz, lang, platinblond oder brünett. Wie Kim nun verriet, feiert sie eine Frisur jedoch besonders an sich selbst!

In einem Gespräch mit dem Magazin Allure verriet Kim, dass sie es liebt, sich immer wieder mit neuen Looks auszuprobieren – für eine ihrer Frisuren schlägt das Herz der Unternehmerin dabei jedoch besonders hoch. "Ich habe eine ganz andere Energie, wenn ich blond bin. Als Blondine bin ich selbstbewusster", berichtete sie und fügte hinzu, dass sie sich mit ihrer platinblonden Mähne wie ein ganz anderer Mensch fühlen würde.

Das geht der 41-Jährigen auch in Sachen Nägel ganz ähnlich. "Ich bin auch eine ganz andere Person, wenn ich lange, künstliche Nägel trage", erklärte Kim – denn für gewöhnlich hat die Unternehmerin eher kurz gepfeilte Fingernägel. "Eigentlich hasse ich lange Nägel, aber ich habe dann so viel Selbstvertrauen. Ab und zu brauche ich diese zickige Chef-Energie", erklärte sie weiter. Lange würde sie das jedoch nicht aushalten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram 2022

Action Press / BlayzenPhotos / BACKGRID Kim Kardashian in New York im Juni 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2022

