Nach Geburt: Jenna Dewan begeistert in heißem Anzug-Look

Jenna Dewan (43) feierte im Juni dieses Jahres einen echten Meilenstein: Die "Step Up"-Bekanntheit brachte ihr drittes Kind, ihre kleine Tochter Rhiannon, zur Welt. Nur wenige Monate später ist die Schauspielerin nun wieder zurück in der Öffentlichkeit. Bei den diesjährigen InStyle Imagemaker Awards feierte die Tänzerin am Donnerstag ihr Red-Carpet-Debüt. Dabei erschien Jenna in einem gewagten schwarzen Anzug, der vor allem durch den tief ausgeschnittenen Blazer beeindruckte. Das Besondere: Die frischgebackene Mama ließ kurzerhand das Oberteil weg und präsentierte dadurch stolz ihren durchtrainierten Körper.

Jenna zeigt sich kurz nach der Geburt ihres Kindes in bestechender Form. Doch wie die Schauspielerin vor wenigen Wochen im Interview mit TooFab deutlich machte, liegt ihr Fokus derzeit gar nicht darauf, so schnell wie möglich zu ihrer alten Figur zurückzukommen. Vielmehr nehme sie sich momentan Zeit für die Genesung ihres Körpers: "Ich habe drei Kaiserschnitte gehabt – die Erholung nach dem dritten, den ich mit Rhiannon hatte, dauerte etwas länger." Nicht ihr Gewicht, sondern die Fürsorge für ihr Neugeborenes stehe derzeit für sie im Mittelpunkt.

Jenna schwebt derzeit im absoluten Familienglück. Mit ihrem Partner Steve Kazee (48) ist sie seit 2020 verlobt und gemeinsam haben sie Sohn Callum Michael Rebel Kazee (4). Aus Jennas früherer Ehe mit Channing Tatum (44) hat die Schauspielerin zudem die Tochter Everly (11). Die dreifache Mutter teilt häufig Einblicke in ihr Familienleben im Netz und zeigt, wie glücklich sie mit ihrer Patchwork-Familie ist.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Rhiannon

Getty Images Everly Tatum, Jenna Dewan und Callum Kazee im August 2024

