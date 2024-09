Nach Geburt: Jenna Dewan ist erholen wichtiger als abnehmen

Jenna Dewan (43) spricht offen über den Druck, nach der Geburt eines Kindes schnell wieder fit zu werden und Gewicht zu verlieren. Die "Step Up"-Darstellerin, die im Juni ihre Tochter Rhiannon zur Welt brachte, nimmt sich jedoch bewusst die Zeit, die ihr Körper für die Erholung benötigt. "Ich habe drei Kaiserschnitte gehabt – die Erholung nach dem dritten, den ich mit Rhiannon hatte, dauerte etwas länger", sagt die Schauspielerin in einem Interview mit TooFab. Ihre Priorität liege derzeit auf der Fürsorge für ihr Neugeborenes, nicht auf dem schnellen Weg zur alten Figur.

Die Tänzerin und Schauspielerin spricht offen darüber, dass die langen Erholungszeiten nach der Geburt es ihr schwer machten, ihrem instinktiven Drang nach Bewegung nachzugeben. Mit zwei weiteren Kindern im Haus müsse Jenna lernen, sich auf ihre Heilung zu konzentrieren und erst einmal herausfinden, "wie man sich erholt und ruht". Sie stellt sich so bewusst gegen den Druck von außen, schnell wieder fit zu werden, und gibt ihrer Gesundheit den Vorrang. Rhiannon ist das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Verlobten Steve Kazee (48). Die beiden haben bereits einen vierjährigen Sohn namens Callum.

Jenna Dewans Leben hat in den letzten Jahren zahlreiche Wendungen erlebt. Nachdem sie sich 2018 von ihrem Ex-Mann Channing Tatum (44) getrennt hatte, mit dem sie auch die 11-jährige Tochter Everly hat, gestaltete sich die Scheidung aufgrund von Streitigkeiten über die Einkünfte aus Tatums Magic Mike-Franchise langwierig. Zuletzt konnten die beiden jedoch eine Einigung in ihrem Rechtsstreit erzielen, was der geplanten Gerichtsverhandlung im Dezember ein Ende setzte. Während Details dazu nicht öffentlich sind, wurde bekannt, dass die beiden vereinbart haben, zukünftig alle Differenzen privat mit einem Richter zu klären und auf gegenseitigen Ehegattenunterhalt zu verzichten.

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

Facebook / Channing Tatum Channing Tatum und Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, 2013

