Rihanna präsentiert sich sexy in hautengem roten Catsuit

Rihanna (36) hat bei der Shanghai Fashion Week alle Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin erschien am vergangenen Samstag auf dem Event The City of Genius des Modedesigners Moncler in einem hautengen roten Catsuit mit tiefem Dekolleté. Das glänzende Latex-Outfit schmiegte sich perfekt an ihre Kurven und setzte sie eindrucksvoll in Szene. Mit diesem mutigen Auftritt bewies Rihanna einmal mehr ihren unvergleichlichen Stil und sorgte für Aufsehen in der Modeszene. Sie kombinierte den Look mit schwarzen Lack-Stilettos und einer dunklen Sonnenbrille, während ihre lockigen, dunklen Haare zu einem unordentlichen, aber dennoch stylishen Dutt gebunden waren.

Dass die "Diamonds"-Interpretin ein Händchen für Mode hat, bewies sie schon unzählige Male. So strahlte die Beauty bereits auf diversen roten Teppichen in glamourösen Abendkleidern. Doch auch wenn es mal etwas legerer werden soll, trifft Rihanna outfittechnisch immer genau ins Schwarze. So spazierte die 36-Jährige beispielsweise kürzlich mit ihrem Partner ASAP Rocky (36) durch die Straßen von New York City und zog dabei in einem aufeinander abgestimmten Look aus einem orangefarbenen Jogger-Ensemble und farblich passenden Boots die Blicke auf sich. Der Rapper trug eine schwarze Jogginghose, ein weißes langärmliges Sweatshirt mit einem Barcode darauf sowie schwarz-weiße Sneaker und ein dunkles Tuch im Haar.

Im Interview mit Interview Magazine scherzte Rihanna, dass sie sich seit der Geburt ihrer zwei Kinder neben Rocky manchmal "schmuddelig" fühle. Während er sich oft in eleganten Designeranzügen zeige, konzentriere sie sich eher darauf, bequeme Kleidung zu tragen. "Ich verbringe meine Zeit damit, die Kinder todschick anzuziehen, und dann denke ich darüber nach, was das entspannteste Outfit ist, das ich tragen kann", erklärte die Unternehmerin und fügte hinzu: "Mütter kleiden sich im echten Leben eher bequem."

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna im Juni 2024

Aissaoui Nacer / SplashNews.com Rihanna in Paris

