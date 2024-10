So umgeht Prinz Harry die Steuern für sein Millionenerbe

Zu seinem 40. Geburtstag hat Prinz Harry (40) umgerechnet knappe neun Millionen Euro geerbt. Das Geld kam aus einem Treuhandfonds, den die Queen Mum (✝101) für ihn und ihren Bruder bereits im Jahr 1994 aufgesetzt und seitdem stetig gefüllt hat. Wie die Experten von Stocklytics gegenüber dem Mirror jetzt beteuern, muss der Wahlamerikaner wahrscheinlich nicht mal Steuern auf diese hohe Geldsumme zahlen. "Nach den geltenden Vorschriften fällt nur dann Erbschaftssteuer auf einen Fonds an, wenn er innerhalb von sieben Jahren nach dem Tod der Person eingerichtet wurde. Da die Königinmutter jedoch im Jahr 2002 verstorben ist, unterliegt dieser Trust nicht mehr der Erbschaftssteuer", erklärt der Sprecher. Das Finanzamt wird also dieses Mal leer ausgehen.

Tatsächlich soll die royale Familie von diesem Steuerschlupfloch bereits eine ganze Weile profitieren. Wie das Magazin weiter berichtet, hat schon Königin Elizabeth II. (✝96) den gesamten Nachlass ihrer Mutter steuerfrei geerbt. Dieser bestand allerdings zum Großteil aus Immobilien, die auf eine Summe zwischen 60 und 80 Millionen Euro geschätzt wird. "Dies ist auf eine Vereinbarung mit der Regierung des früheren Premierministers John Major zurückzuführen, die besagt, dass die Vermächtnisse der Königin nicht besteuert werden", meint der Vertreter von Stocklytics.

Dass Harry überhaupt so viel Geld geerbt hat, soll seinem Bruder und dessen Frau gar nicht gefallen haben. Wie ein Insider gegenüber OK! ausplauderte: "Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) trauen Harry und Meghan (43) nicht über den Weg. Der Gedanke, dass Harry das Erbe seiner Urgroßmutter für sich beansprucht, hinterlässt bei ihnen einen bitteren Beigeschmack." Sie sehen es als furchtbar unfair an, dass er nach allem, was er ihnen angetan hat, "noch belohnt" wird.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, royale Brüder

