Prinz William verärgert über Harrys millionenschweres Erbe

Geht der royale Streit in die nächste Runde? Prinz Harry (39) wird zu seinem 40. Geburtstag eine Erbschaft von über 8,3 Millionen Euro von seiner verstorbenen Urgroßmutter, der Queen Mum (✝101), erhalten – sehr zum Unmut seines älteren Bruders Prinz William (42) und dessen Frau Prinzessin Kate (42)! "William und Kate trauen Harry und Meghan (43) nicht über den Weg und der Gedanke, dass Harry das Erbe seiner Urgroßmutter für sich beansprucht, hinterlässt bei ihnen einen bitteren Beigeschmack", verrät jetzt ein Insider laut OK!. Die Royals empfinden dies als äußerst unfair, da Harry ihrer Meinung nach "nach der schrecklichen Behandlung, die er ihnen allen gezeigt hat, im Grunde belohnt wird".

Auch ist sich der Insider sicher, dass die Queen Mum heute nur ungern das Erbe an ihren Urenkel weitergegeben hätte. "Die Queen Mum wäre sicherlich sehr enttäuscht gewesen, zu sehen, wie sich die Geschichte wiederholt, als Harry sich in eine geschiedene Amerikanerin verliebte und dann das königliche Leben verließ, um im Ausland zu leben... Fast im Exil, wie ihr Schwager König Edward VIII. (✝77), der für die Liebe zu Wallis Simpson (✝87) abdankte." Was die royalen Aussteiger von dem millionenschweren Taschengeld halten, ist öffentlich nicht bekannt. Die Quelle ist sich aber sicher, dass das Geld für sie nur "ein kleiner Bonus im Vergleich zu ihren kommerziellen Einnahmen" ist. "Dennoch bin ich mir sicher, dass Harry es sehr zu schätzen wissen wird, denn er hat sicher nur gute Erinnerungen an seine Urgroßmutter", macht der Informant abschließend klar.

Gleichzeitig äußerte sich der Biograf Robert Jobson besorgt über die finanziellen Aussichten der Sussexes. In seinem Buch "Catherine, Princess of Wales" schreibt er, dass König Charles (75) sich um die Finanzen von Harry und Meghan in den USA Sorgen mache: "Was Seine Majestät und sein engstes Team beunruhigt, ist, was passieren wird, wenn das ganze Geld aufgebraucht ist." Dies kommt in einer Zeit, in der das öffentliche Interesse an den ständigen Beschwerden von Harry und Meghan, insbesondere nach den Veröffentlichungen von ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" und Harrys Biografie "Reserve" nachgelassen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Mum in Sandown Park, 2001

Anzeige Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harry die Erbschaft erhält? Ich finde es vollkommen in Ordnung! Unfair... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de