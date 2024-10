Ulrike Folkerts verrät: "Tatort"-Cast verändert sich stark

Ulrike Folkerts (63) darf sich über einen Meilenstein in ihrer Karriere freuen: Am Sonntag läuft die 80. Tatort-Folge mit ihr als Kommissarin Lena Odenthal im Fernsehen. Ans Aufhören denkt die Schauspielerin noch lange nicht. Doch trotzdem ist bei der Traditionsserie gerade Umbruchstimmung angesagt, wie Ulrike im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erzählt. "Manche werden jetzt in Rente geschickt oder in die Luft gesprengt", scherzt die erfahrene Darstellerin und fügt hinzu: "Es wird gerade ein bisschen Tabula rasa gemacht beim 'Tatort'."

Laut Erzählungen der ARD-Bekanntheit werden zurzeit einige Teams ausgetauscht. Das habe auch einen bestimmten Grund. "Da ist auf jeden Fall was im Gange und die Öffentlich-Rechtlichen wollen jünger und diverser werden", erklärt die 63-Jährige. Dieses Mindset sei nun auch beim "Tatort" angekommen. "Offensichtlich müssen die Alten das Feld räumen", reflektiert die Nordhessin.

Ulrike selbst will noch lange als Kommissarin vor der Kamera stehen. "Lena Odenthal ist ja so alt wie ich, dann habe ich sowieso noch vier Jahre bis zum Rentenalter. So lange sollte ich auf jeden Fall noch Kommissarin Lena Odenthal sein dürfen", ist sich die Schauspielerin sicher. Doch selbst wenn es für sie beim "Tatort" irgendwann vorbei sein sollte, wolle Ulrike trotzdem weiterhin im Fernsehen tätig sein. "Ich bin durchaus offen dafür, die nächsten 20 Jahre zu arbeiten", blickt sie positiv in die Zukunft.

Getty Images Ulrike Folkerts, Schauspielerin

Getty Images Ulrike Folkerts, "Tatort"-Star

