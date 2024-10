Verrät Inka hier etwa Florian Silbereisens Beziehungsstatus?

Inka Bause (55) sorgte beim "Schlagerbooom 2024" für eine Überraschung: Während sie im Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen (43) über die bevorstehende Silvester-Ausgabe des Events, bei der Singles verkuppelt werden sollen, redete, plauderte sie ganz nebenbei mit einem scherzhaften Seitenhieb auf sein Liebesleben ein pikantes Detail aus. "Du kannst dich auch bewerben... du hast ja bis jetzt auch hier... du suchst ja auch schon eine Weile", sagte die TV-Bekanntheit und verriet damit ganz beiläufig, dass Florian wohl Single und auf der Suche nach der großen Liebe ist!

Berichten von Schlager.de zufolge war dem Schlagersänger anzusehen, wie unangenehm ihm dieser Moment war. "Ja ja, wir kriegen es auch so hin. Wir kümmern uns darum", erwiderte Florian und versuchte damit wohl schnell vom Thema abzulenken. Sein Liebesleben hält der Ex-Partner von Helene Fischer (40) weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch hin und wieder kommt das ein oder andere Detail dann eben doch ans Licht.

Mit dieser Enthüllung rücken die Flirt-Spekulationen zwischen Florian und seiner Schlager-Kollegin Beatrice Egli (36) gleich in ein anderes Licht. Die zwei lieferten sich beim "Schlagerbooom 2024" am vergangenen Wochenende eine Reihe an zweideutigen Sprüchen, die ihre Fans wild spekulieren ließen. Nachdem die Sängerin ihre neue Single "Immer immer wieder tun" präsentierte, empfing der Showmaster sie mit einer herzlichen Umarmung und den Worten: "Ich kann dir nur sagen, ich würde es auch immer wieder tun." "Ich auch mit dir!", erwiderte Beatrice.

Getty Images Florian Silbereisen im Oktober 2022

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Oktober 2024

