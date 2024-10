Versteckte Flirts bei Beatrice Egli und Florian Silbereisen?

Beatrice Egli (36) und Florian Silbereisen (43) brachten die Westfalenhalle in Dortmund zum Beben, als sie beim aktuellen "Schlagerboom" für Flirt-Spekulationen sorgten. Die beiden Schlagerstars, die zurzeit beide als Singles bekannt sind, lieferten sich auf der Bühne einige zweideutige Sprüche, die ihre Fans zu wilden Spekulationen anregten. Beatrice präsentierte ihre neue Single "Immer immer wieder tun" und wurde daraufhin herzlich von Florian in den Arm genommen. Er flüsterte ihr mit einem Lächeln: "Ich kann dir nur sagen, ich würde es auch immer wieder tun."

Beatrice erwiderte prompt: "Ich auch mit dir!", worauf Florian schnell klarstellte: "Ich hab gedacht, dich einzuladen." Die Sängerin fügte schlagfertig hinzu: "Ja, das auch!" Dieser neckische Austausch sorgte nicht nur für Geraune im Publikum, sondern auch für viele Schlagzeilen. Beatrice und Florian sind bekannt dafür, gerne mit den Gerüchten über eine mögliche Beziehung zu spielen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch abseits davon. Nach ihrer süßen Flirterei überraschte Florian die Sängerin mit einer goldenen Schallplatte für ihr Album "Balance".

Beatrice, die derzeit auch als Jury-Mitglied in der beliebten Castingshow DSDS zu sehen ist, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie im Moment keinen festen Partner an ihrer Seite hat. Über Florian gibt es seit seiner Trennung von Helene Fischer (40) zwar einerseits Gerüchte, er hänge noch immer an der Sängerin – andererseits ist der Schlagerstar ebenfalls Single und genießt anscheinend das Spiel mit den Spekulationen um sein Liebesleben. Beide sind sich der Aufmerksamkeit bewusst, die ihre Auftritte und Interaktionen auf sich ziehen. Ihr gegenseitiges Augenzwinkern bleibt also auch weiterhin der einzige Hinweis in Sachen Beatrice und Florian.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagerstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer, Schlagerstars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige