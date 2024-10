Für Sängerin Jewel zählt die Gesundheit mehr als der Ruhm

Sängerin Jewel (50) stellt ihre Karriere stets hinter ihre mentale Gesundheit. Während sie ihre Initiative "Not Alone Challenge" zur Förderung von mentalen Gesundheitsressourcen vorstellte, enthüllte die 50-Jährige, dass sie bereits seit ihrer Jugend bewusst daran arbeitet, glücklich zu sein. "Als ich mit 15 von zu Hause auszog, wusste ich, dass ich das Glücklichsein erlernen müsse", sagte sie gegenüber Us Weekly. Außerdem berichtete sie, dass sie in ihrer obdachlosen Zeit unter Panikattacken und Agoraphobie litt und sich deshalb der Musik zuwandte, um damit umzugehen. Dabei sei es nie ihr primäres Ziel gewesen, berühmt zu werden. Die Musik half ihr vielmehr, ein "glücklicher, ganzer Mensch statt ein Mensch voller Löcher" zu werden.

Trotz ihres großen Erfolgs stellte Jewel ihre Karriere immer hinten an, um sich auf ihr Wohlbefinden zu konzentrieren. Nach ihrem zweiten Album "Spirit" und dem Hit "Hands" legte sie eine zweijährige Pause ein, weil sie den Druck nicht mehr ertrug. "Ich wollte niemals, dass meine mentale Gesundheit der Preis ist, den ich für meine Karriere zahle", erklärte sie. Sie betonte, dass das Musikgeschäft nicht immer darauf achtet, wie es den Künstlern geht. Um anderen zu helfen, ist sie Mentorin von inzwischen rund 15 bis 20 Musikerinnen und Musikern und unterstützt sie dabei, ihren eigenen Weg zu finden und sich nicht von der Angst vor dem Vergessenwerden leiten zu lassen.

Neben ihrer Arbeit als Mentorin engagiert sich die Sängerin und Mutter eines Sohnes mit der "Not Alone Challenge" für Menschen mit psychischen Problemen. Gemeinsam mit iHeartRadio und der Inspiring Children Foundation bietet sie kostenlose Ressourcen für mentale Gesundheit an und sammelt Spenden für wohltätige Programme. "Wir wollten etwas schaffen, das den Menschen die Werkzeuge gibt, die sie am dringendsten brauchen", erklärt Jewel ihre Motivation. Sie weist darauf hin, dass es viele "mentale Gesundheitswüsten" gibt, in denen es nicht genug Therapeuten gibt oder sich Menschen Therapie nicht leisten können. Am 15. November erscheint zudem ihr neues Album "The Portal: EP", eine Erweiterung ihres immersiven Kunsterlebnisses, das unter anderem geführte Meditationen enthält. Die erste Single "The Portal" ist bereits jetzt verfügbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jewel im August 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Jewel, 2023

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jewel ihre psychische Gesundheit über ihre Karriere stellt? Sehr gut, genau der richtige Weg. Na ja, das ist doch nur leicht gesagt, wenn man finanziell abgesichert ist. Ergebnis anzeigen