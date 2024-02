Baldiger Antrag? Kevin Costner ist total verliebt in Jewel!

Die beiden scheinen total in Love zu sein. Zwischen Kevin Costner (69) und der Sängerin Jewel (49) soll es seit vergangenem Jahr ziemlich knistern. Die beiden verbrachten nämlich einen gemeinsamen Urlaub auf einer Insel miteinander und wurden beim Kuscheln erwischt – seither brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Und zwischen den beiden läuft es angeblich mehr als nur gut: Kevin sei sogar einer Heirat nicht abgeneigt!

Ein Insider plaudert gegenüber Touch Weekly aus: "Kevin könnte nicht verliebter in Jewel sein. Ein Antrag könnte also bald kommen!" So sei es zwischen den Turteltauben mittlerweile so ernst, dass die 49-Jährige praktisch bei dem Schauspieler wohne. "Seit dieser einen Reise verbringt er die meiste Zeit mit ihr. Er hat sich wirklich in sie verliebt!", verrät die Quelle.

Dass es zwischen Kevin und seiner neuen Flamme so richtig funkt, verriet ein Insider bereits vor rund zwei Monaten gegenüber OK!. "Sie haben viel gemeinsam. [...] Sie können lange Gespräche führen, ohne dass ihnen langweilig wird. Aber Kevin möchte es unauffällig halten und Jewel will das auch", erklärte er. Das vermeintliche Paar äußerte sich bisher nämlich noch nicht öffentlich zu seiner Beziehung.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Jewel im August 2021

Getty Images Kevin Costner im Mai 2019

