Wird aus Kevin Costners Romanze schon bald etwas Ernstes?

Geht da vielleicht doch mehr? 20 Jahre war Kevin Costner (68) mit Christine Baumgartner (49) verheiratet gewesen. Nach ihrem Liebes-Aus im Frühjahr hatten sich der Schauspieler und die Kalifornierin einen intensiven Rosenkrieg geliefert. Nun scheint sein Fokus aber wieder woanders zu liegen – und zwar bei seiner neuen Flamme Jewel (49). Eigentlich sollen die beiden "nur Spaß" miteinander haben. Doch könnte aus der Romanze zwischen Kevin und Jewel auch mehr werden?

Einem Insider zufolge scheinen der "Waterworld"-Darsteller und die Sängerin davon nicht abgeneigt zu sein. Seitdem sich die beiden kennen, treffen sie sich regelmäßig. Für etwas Ernstes sei es wohl "noch zu früh, aber es funkt gewaltig", so der Informant gegenüber OK!. "Sie haben viel gemeinsam [...] Sie können lange Gespräche führen, ohne dass ihnen langweilig wird. Aber Kevin möchte es unauffällig halten und Jewel will das auch. Sie sehen, wohin es führt und haben Spaß", erzählt er. Die 49-Jährige sei genau das, was Kevin aktuell brauche.

Die Turtelei zwischen den beiden scheint noch ganz frisch zu sein. Erste Fotos, die TMZ vorliegen, entstanden, als man die beiden kuschelnd in Kevins Urlaub gesichtet hatte. Dabei umarmt der 68-Jährige die Blondine von hinten und schmiegte sich an sie. Schon da berichtete eine Quelle sicher: "Da ist definitiv etwas los. Sie flirten miteinander! Und wenn sie zusammen sind, strahlen die beiden!"

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im Mai 2019

Getty Images Jewel im August 2021

Amy Katz/ZUMA Press Wire Kevin Costner beim One805-Event

