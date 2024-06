Liaison mit Jewel? Kevin Costner äußert sich zu Gerüchten

Nachdem Kevin Costner (69) vertraut mit der Sängerin Jewel (50) gesehen wurde, vermuteten Fans, dass die beiden etwas am Laufen haben. Doch was ist wirklich an den Spekulationen dran? Das verrät der Schauspieler jetzt selbst, wie OK! berichtet. "Ich bin mit neun Leuten in ein Flugzeug gestiegen – Jewel war eine von ihnen, Emma Watson (34) war auch dabei, und sieben andere Leute, die keine Promis waren. [...] Mit ihr und Emma hatte ich einige großartige Gespräche", stellt Kevin klar und betont zudem: "Ich war mit neun Leuten an Bord, und ich möchte nicht, dass die Presse uns die Sache verdirbt. Ich habe mich mit ihr unterhalten, und sie ist so klug und hat selbst eine Menge durchgemacht, und deshalb verbindet uns eine Freundschaft."

Nach den "großartigen Gesprächen" sei nichts weiter zwischen dem Filmstar und der Musikerin passiert. "Wir haben keine Romanze, und wir haben uns nicht verabredet. Sie ist wunderschön und klug genug – es ist einfach nie etwas zwischen uns passiert. Aber sie ist alles, was man sich vorstellen kann", schwärmt Kevin trotz alledem. Jewel sei "etwas Besonderes" für den 69-Jährigen.

Zuvor klang das aber noch ganz anders. "Sie haben viel gemeinsam, eine Liebe zum Landleben, zu Pferden und Cowboys und zur Musik. Sie können lange Gespräche führen, ohne dass ihnen langweilig wird. Aber Kevin will es unauffällig halten, und Jewel auch. Sie sehen, wohin es führt und haben Spaß", behauptete ein Insider laut dem Medium. Auch zeigten Bilder, die TMZ vorliegen, Kevin und Jewel ziemlich vertraut bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung.

Getty Images Jewel, Sängerin

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

