"So beängstigend": Jewel hatte schlimme Stalkerbegegnungen

Die US-amerikanische Sängerin Jewel (50) spricht in einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video über ihre Erlebnisse mit Fans. Darin offenbart sie, dass in der Vergangenheit ein Stalker Feuerbomben vor ihrem Haus hinterlassen habe. Die Sängerin erinnert sich, dass sie im Alter von 21 Jahren "über Nacht graue Haare bekommen" habe, während sie mit ihrem ersten Stalker zu kämpfen hatte: "Es war so beängstigend. [...] Ich bekam Morddrohungen, dass ich von der Bühne geschossen werde." Im Laufe ihrer Karriere habe sie wohl Hunderte von Stalkern gehabt. Deshalb entschied sie sich, nach ihrem Album "Spirit" und dem Hit "Hands" eine Karrierepause einzulegen.

Jewel berichtete weiter, wie sie schließlich lernen musste, Grenzen gegenüber ihren Fans zu setzen. Als Beispiel nennt sie einen Fan, der respektvoll zwei Meter entfernt stand und ihr sagte: "Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr ich ihre Musik liebe." Bei dieser Begegnung habe sie sich wohlgefühlt: "Ich konnte sicher ein Foto machen."

Die US-amerikanische Sängerin betont im Video außerdem, jeder solle Mitgefühl zeigen, unabhängig von Status oder Reichtum. "Auch, wenn du reich bist. Auch, wenn du berühmt bist. Wir müssen Mitgefühl und Toleranz zeigen und bereit sein, die Freuden und Kämpfe im Leben anderer zu verstehen", gibt Jewel an ihre Fans weiter.

Getty Images Jewel, 2023

Getty Images Jewel im August 2021

