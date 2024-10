Ihre High Heels machten Christina Aguileras Beine "kaputt"

Performen liegt der fünffachen Grammy-Gewinnerin einfach im Blut. Nun gibt Christina Aguilera (43) in einem Interview gegenüber Rolling Stone zu, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Als sie mit der britischen Sängerin Raye über die Herausforderungen im Showbusiness spricht, gesteht sie ehrlich: "Ich habe meine Beine kaputt gemacht, ich habe die Knorpel in meinem Knie durch High Heels zerstört." Rückblickend wünscht sich Christina, sie wäre ebenfalls so schlau wie die Brit Award-Gewinnerin gewesen, die bei ihren Auftritten immer barfuß performt.

Doch nicht nur auf die körperlichen Herausforderungen gehen die beiden Musikerinnen ein. Raye möchte von Christina außerdem wissen, was ihre härteste Performance in Bezug auf ihre Stimme gewesen sei, woraufhin sie das Lied "A Song for You" mit Herbie Hancock erwähnt: "Das Arrangement war so kompliziert, so fein und sehr viele Ad-libs. Es war eine Menge Arbeit, das live perfekt rüberzubringen." Aber auch das Singen von Whitney Houstons (✝48) Song "Run To You" habe ihr einiges abverlangt.

Christina feierte Ende der 1990er-Jahre ihren großen Durchbruch und erlangte große Berühmtheit. Damals sollte sie auf Anraten ihres Managements ein "Bubblegum"-Image aufrechterhalten – also das Image eines braven Mädchens, das aber ansehnlich sein sollte. Heute sieht sie das sehr kritisch, wie sie kürzlich gegenüber Glamour erklärte: "Ich mochte diese Bubblegum-Sache nicht, bei der man eine Jungfrau spielen musste, aber nicht wie eine handeln durfte."

Getty Images Raye, Sängerin

Getty Images Lil Kim, Mya, Christina Aguilera und Pink bei den MTV Video Music Awards in New York, September 2001

