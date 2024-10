Kim Gloss ist entspannt mit wachsendem Babybauch im Urlaub

Sie lässt es sich gut gehen: Kim Gloss (32) macht gerade Strandurlaub und lässt ihre Fans und Follower daran teilhaben. Auf Instagram teilt die ehemalige DSDS-Kandidatin einen Schnappschuss von sich am sonnigen Strand. Dabei scheint sie auf einer Liege zu sitzen und hat einen perfekten Ausblick auf das blaue Wasser und den weiten Horizont. Im Vordergrund des Fotos sieht man ihren doch schon recht runden, wachsenden Babybauch, denn die Influencerin erwartet ihren dritten Nachwuchs. Das Bild lässt die Internet-Persönlichkeit für sich sprechen: Kim hat eine gute Zeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim ihren Followern einen Einblick in ihre Schwangerschaft gewährt. Erst vor wenigen Tagen posierte sie in einem hautengen Kleid vor ihrem Spiegel. Dabei fiel ihr Babybauch sofort ins Auge – und das war von ihr auch so gewollt. "Bin ich froh, dass ich es nicht mehr verstecken muss und endlich enge Kleidung tragen kann", schrieb sie damals dazu. Das Geheimnis um ihre Schwangerschaft hat sie nämlich auch erst vor einer knappen Woche verraten! In einer süßen Videobotschaft nannte sie ihren dritten Knirps ein "neues Kapitel" und zeigte zahlreiche Schnappschüsse von sich, ihrem Mann Alexander Beliaikin und ihren zwei Sprösslingen.

Die Baby-News sind für Kim aus einem ganz bestimmten Grund ein neues Kapitel: In diesem Frühling wurde bei ihr ein Gehirntumor entdeckt. Obwohl sich herausstellte, dass der Tumor gutartig war, musste die Influencerin sich dennoch einer gefährlichen Operation am Kopf unterziehen. Die hatte sie gut überstanden, wie sie in einem Update nach der OP noch aus dem Krankenhaus erzählte. "In meinem Fall war keine Chemo nötig, da es relativ klein war und gutartig", erklärte sie und hatte hinzugefügt: "Es kann in manchen Fällen nachwachsen, deshalb kontrolliert man danach noch weiter."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss' Babybauch

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer OP

