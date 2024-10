König Charles hielt zum Abschied seiner Reise rührende Rede

König Charles III. (75) und seine Ehefrau Königin Camilla (77) haben ihre Reise nach Samoa und Australien mit einem herzlichen Abschied vom Pazifikstaat beendet. Bei einer traditionellen Zeremonie im Dorf Siumu erhielt das royale Paar Ehrenkränze und einen neuen Ehrentitel, den "To'aiga-o-Tumua". Wie unter anderem Daily Mail berichtet, bekundete der Monarch in einer spontanen Ansprache seine tiefe Verbundenheit mit der Region und äußerte den Wunsch, trotz seiner anhaltenden Krebsbehandlung, eines Tages zurückzukehren. "Ich werde diesem Teil der Welt immer treu bleiben und hoffe, dass ich lange genug überlebe, um wiederzukommen und Sie [die Einwohner] zu sehen", betonte er in seiner bewegenden Rede und ergänzte: "Wir werden, das verspreche ich Ihnen, ganz besondere Erinnerungen an unsere Zeit hier mitnehmen. Wir danken Ihnen für unsere wunderbaren Geschenke."

Diese Reise markierte die erste Australien-Visite des Monarchen als Staatsoberhaupt, und Charles nahm an bis zu zehn Terminen pro Tag teil. Ein Sprecher des Palastes zog bereits ein positives Fazit: Er erklärte laut Mirror, dass der Monarch die Reise sehr genossen habe und dabei regelrecht "aufgeblüht" sei. Zudem habe der Ausflug "seine Stimmung, seine Laune und seine Genesung gefördert".

Zuvor hatte Charles in einer Rede angedeutet, dass er zwar gewillt sei, zukünftig erneut nach Samoa und Australien zu reisen, ihm seine Ärzte dabei aber möglicherweise einen Strich durch die Rechnung machen könnten. "Es bleibt ein lebenslanges Bestreben, alle Länder des Commonwealth besucht zu haben – auch wenn es heutzutage ein Wettlauf gegen unsere erfreulicherweise wachsende Zahl zu sein scheint – sowie ärztliche Anordnungen", soll er laut OK! in einer Rede erklärt haben.

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei ihrer Samoa-Reise 2024

Getty Images König Charles im Oktober 2024

