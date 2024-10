König Charles' Ärzte verbieten ihm offenbar weitere Reisen

König Charles III. (75) muss einmal mehr wegen seiner Gesundheit zurückstecken. Während eines Besuchs in Samoa verriet der britische Regent, gerne alle Teile des Commonwealth besuchen zu wollen. Doch genau das ginge nicht – seine Ärzte machen ihm wohl einen Strich durch die Rechnung. "Es bleibt ein lebenslanges Bestreben, alle Länder des Commonwealth besucht zu haben – auch wenn es heutzutage ein Wettlauf gegen unsere erfreulicherweise wachsende Zahl zu sein scheint – sowie ärztliche Anordnungen", deutete der Vater von Prinz William (42) gestern Abend in seiner Rede an, wie unter anderem OK! berichtete.

Während seiner aktuellen Auslandsreise wird Charles von einem Ärzteteam begleitet – sicher ist sicher. Zwei Ärzte sollen ihn laut Times jeden Tag während seines Trips durchchecken. Im Vorfeld hieß es, dass der 75-Jährige in diesem Zeitraum möglicherweise ganz auf medizinische Versorgung verzichten wolle. Im Februar machte der britische Monarch in einem Schreiben öffentlich, an Krebs zu leiden. Bis heute ist allerdings nicht bekannt, woran genau Charles leidet. Auch, wie es ihm geht, ist unbekannt. Zuletzt konnte er zusammen mit seiner Frau Königin Camilla (77) allerdings einige Termine wahrnehmen. Auch während seiner Auslandsreise wirkt er recht fit.

Im Buckingham Palace soll man sich aber angeblich auf den Ernstfall vorbereiten, falls Charles' Gesundheit wirklich nachlassen sollte. Laut einem Insider könnten somit Prinz William und Prinzessin Kate (42) den Thron schon viel früher als geplant übernehmen. "Die Realität ist, dass sie sich auf diese Eventualität vorbereiten und sich mental und praktisch darauf einstellen müssen", berichtete eine Quelle InTouch dazu. Man müsse sich offenbar mit der Realität auseinandersetzen, dass Charles vielleicht nicht mehr allzu lange König ist. Das Königshaus äußerte sich zu diesen Gerüchten bislang nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla in Samoa, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige