Paul Mescals Dreharbeiten zu "Gladiator 2" waren zu hart

Paul Mescal (28) hat offen über die harten Dreharbeiten zu "Gladiator 2" gesprochen. Bei einer der ersten Filmvorführungen in New York berichtete der Schauspieler, der in die Fußstapfen von Russell Crowe (60) tritt und die Rolle des Lucius übernimmt, von den extremen körperlichen Herausforderungen am Set. "Es war brutal, ich war kurz vor dem Erbrechen", sagte er gegenüber Entertainment Weekly über die anstrengenden Drehtage unter der sengenden Sonne. "Mein irisches Blut verträgt sich nicht mit Ridley Scotts (86) Drehplan von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang", scherzte er.

Besonders die Kampfszenen seien hart gewesen, und obwohl er mit Sport aufgewachsen sei und sich für "ziemlich robust" halte, habe ihm die Arena, die "wie eine Heizung war", stark zugesetzt. "Zwischen den Takes habe ich mir Eis in den Rücken gefeuert", erzählte er. Um sich auf die Rolle vorzubereiten, unterzog sich Paul einem intensiven Trainingsprogramm, das Krafttraining, Kampfchoreografien, Pferdetraining und Schwertkampf umfasste. Er verfolgte einen strikten Plan, um in sechs Monaten acht Kilogramm Muskelmasse zuzulegen. Im Gespräch mit IndieWire betonte er, wie sehr das Training seine Art, sich zu bewegen und zu agieren, verändert hätte.

Paul ist fest entschlossen, diese Energie in künftige Projekte mitzunehmen. Durch seinen Erfolg in "Normal People" hat er sich allmählich in der Filmwelt etabliert, was "Gladiator 2" zu einem Karrieresprungbrett für den 28-Jährigen machen könnte. Russell Crowe, der vor ihm die Hauptrolle spielte, wurde durch den Film als erfolgreicher Hollywood-Schauspieler bekannt und erhielt für die Rolle seinen einzigen Academy Award. Mit "Gladiator 2" erfüllt sich Paul einen Kindheitstraum und hofft, mit seiner Darstellung von Lucius sowohl alte Fans des Originals als auch neue Zuschauer begeistern zu können.

Instagram / pascalispunk Paul Mescal, Schauspieler

ActionPress Russell Crowe in dem Film "Gladiator"

