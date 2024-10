"Bester Film": Erste Kritiken feiern "Gladiator II" im Netz

Der Blockbuster "Gladiator" mit Russell Crowe (60) in der Hauptrolle hat bereits Kultcharakter. In der im November erscheinenden Fortsetzung "Gladiator II" von Regisseur Ridley Scott (86) geht es für Paul Mescal (28) in das sagenumwobene Kolosseum – die neuesten Kritiken versprechen ein wahres Meisterwerk! Auf X schwärmen die ersten glücklichen Zuschauer des langersehnten Films in den höchsten Tönen von ihrem Kinoerlebnis. So fasst auch der AwardsWatch-Gründer Erik Anderson seine Eindrücke mit folgenden Worten zusammen: "'Gladiator II' ist ein wahres Epos und Ridley Scotts bester Film seit Jahren."

Dem Lob des Unternehmers schließen sich zahlreiche weitere Kritiken an. So schreibt der Fernsehjournalist Scott Menzel ebenfalls auf der Plattform: "'Gladiator II' ist Ridley Scotts bester Film seit 'Der Marsianer'. Ein großes, blutiges und knallhartes Actionspektakel, das auf dem Erbe des Originals aufbaut. Der Film zeigt schöne Szenenbilder und eine Menge epischer Schlachten." Besonders bei den schauspielerischen Leistungen von Paul und seinem Kollegen Denzel Washington (69) sind sich die ersten Stimmen einig, dass eine passende, solide und hochkarätige Besetzung gefunden wurde.

Obwohl das aktuelle Feedback vielversprechend klingt, waren sich die Fans nach den ersten Einblicken überhaupt nicht einig über die Fortsetzung. Der Trailer zu dem zweiten Teil des Dramas stieß auf Social Media im Sommer fast ausschließlich auf heftigen Gegenwind. Der Clip wurde nämlich mit dem Song "No Church In The Wild" von Jay-Z (54) und Kanye West (47) unterlegt. Bei YouTube machten sich die Zuschauer daraufhin über den Ausschnitt lustig. Ein User philosophierte über den Produktionsprozess des Trailers: "In diesem Jay-Z-Song wird ein Kolosseum erwähnt. – Ja, steck ihn da rein!"

Getty Images Denzel Washington, Connie Nielsen, Paul Mescal und Fred Hechinger

Getty Images Rapper Jay-Z

