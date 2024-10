Prinz William verrät Georges neue Leidenschaft fürs Tauchen

Prinz William (42) hat den "Birtley Community Pool" besucht, um in dem Schwimmbad die olympischen Schwimmer Adam Peaty (30) und Tom Dean sowie die Paralympionikinnen Maisie Summers-Newton und Louise Fiddes zu treffen. Dort hat er enthüllt, dass sein ältester Sohn Prinz George (11) eine neue Leidenschaft für sich entdeckt hat: Das Tauchen. So erzählte der 42-Jährige bei seinem Besuch gegenüber dem Magazin Hello!, dass George mit seinen zehn Jahren von dem Unterwasser-Spaß absolut begeistert ist: "Wir haben ihn mit unter Wasser genommen und dachten, er würde vielleicht Angst bekommen. Aber er liebt es absolut", schwärmte William.

Offensichtlich hat George die Liebe zum Wasser von seinen Eltern übernommen: Während William zu Studienzeiten als Wasserballspieler aktiv war, begeistert sich Kate noch heute leidenschaftlich für das Kaltwasserschwimmen als Fitness-Hobby. Während ihrer Tour durch die Karibik im Jahr 2022 haben die beiden beim Belize Barrier Reef außerdem das Tauchen für sich entdeckt. Das Interesse für neue Wasseraktivitäten scheint die royale Familie also zu verbinden.

Auch abseits des Wassers zeigt sich George vielseitig interessiert: Vor kurzem soll er laut der britischen Zeitung The Sun seinen ersten Flugunterricht am Berkshire Flugplatz absolviert haben, was die Tradition des Fliegens in der königlichen Familie fortsetzt. William selbst ging früher einer Karriere in der Royal Air Force nach und diente als Hubschrauberpilot. William und Kate möchten ihren ältesten Sohn behutsam auf seine zukünftigen Aufgaben als Thronfolger vorbereiten, ohne ihn zu überfordern. Der Royal-Experte Robert Jobson verriet: "Sie führen ihn nach und nach an Dinge heran, damit er nicht erschrickt."

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate und Prinz William im März 2022

Getty Images Prinz George und Prinz William beim EM-Finale 2024

