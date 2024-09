Schrittweise: So wird Prinz George auf die Krone vorbereitet

Prinz George (11) beginnt in dieser Woche das siebte Schuljahr, doch im Vergleich zu seinen Klassenkameraden wartet ein einzigartiges Schicksal auf ihn. Gegenüber Fabulous verrät der Adelsexperte Phil Dampier nun, wie subtil Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) ihren ältesten Sohn auf seine zukünftige Rolle als König vorbereiten: "Die meiste Zeit genießt er das Leben eines Angehörigen der oberen Mittelschicht und verbringt viel Zeit mit Kates Familie, den Middletons."

Das Augenmerk liegt laut dem Royal-Experten zudem auf Georges Teilnahme an hochkarätigen Events wie der alljährlichen Militärparade Trooping the Colour und der Krönung, bei denen er bereits oft an der Seite seiner Eltern zu sehen war. Ein weiterer Aspekt der Vorbereitung beinhaltet, dass der Elfjährige bei öffentlichen Auftritten oft in Anzügen statt in legerer Kleidung zu sehen ist. "Manchmal sah er in Anzug und Krawatte ein bisschen steif und förmlich aus", erklärt der Fachmann gegenüber dem Newsportal und fügt hinzu: "Aber ich fand, dass er auf dem jüngsten Foto anlässlich seines elften Geburtstags viel entspannter aussah und sich viel wohler fühlte, und er wird eindeutig schnell reifer."

Interessanterweise unterscheiden sich die Erziehungsmethoden von denen des jetzigen Königs Charles (75). Laut dem Adelsexperten legen William und Kate großen Wert darauf, dass George eine normale Kindheit erlebt und nicht durch sein zukünftiges Amt belastet wird. Dabei geben sie ihm weiterhin die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, ob er in die Armee geht oder studiert. Diese Herangehensweise soll verhindern, dass George sich von den Erwartungen überwältigt fühlt: "Die nächsten Jahre werden wichtig sein, aber George scheint ein gutes Fundament zu haben, auf dem er aufbauen kann."

Getty Images Prinz George und Prinz William beim EM-Finale 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

