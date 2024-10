"Schlimmer als Geburt": Adele hat eine üble Ohrenentzündung

Adele (36) erholt sich gerade von einer schmerzhaften Ohrentzündung, wie sie laut The Standard bei ihrem Konzert am Freitag in Las Vegas erzählte: "Ich habe tatsächlich eine Ohrenentzündung, was eigentlich ziemlich schlimm ist. Das hatte ich noch nie zuvor." Die Sängerin soll sich während ihrer Tournee in München im Sommer mit einem seltenen Wasserbakterium infiziert haben, was für große Schmerzen sorgte. Die Grammy-Gewinnerin beschrieb die Entzündung als "das Schmerzhafteste", was ihr je im Leben passiert ist. "Es war schlimmer als eine Geburt", gab sie ehrlich zu.

Bei der Heilung gab es Komplikationen, da die Infektion schwer zu behandeln war und die 36-Jährige zuerst ein falsches Antibiotikum erhielt. "Sie haben es dann geschafft, mir eines zu geben, das zu wirken begann. Ich habe keine Schmerzen mehr, was großartig ist, aber ich bin auf meinem linken Ohr ein bisschen taub", erklärte sie ihre aktuelle Situation. Trotz dieser Hörbeeinträchtigung wollte Adele ihr Show auf keinen Fall verpassen.

Laut einem Insider soll die Musik-Ikone in Zukunft etwas kürzertreten wollen, um ihre Familie zu vergrößern. Die "Hello"-Interpretin hat mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (50) bereits den gemeinsamen Sohn Angelo (12), für den sie sich seit ihrer Trennung das Sorgerecht teilen. Zusammen mit Adeles Verlobtem, dem Sportagenten Rich Paul (42), soll sie nun ein weiteres Baby bekommen wollen. "Sie ist bereit für das nächste Kapitel. Sie möchte einen Schritt zurücktreten und sich auf ihre Familie konzentrieren", verriet die Quelle gegenüber Us Weekly. Mit Rich ist Adele schon seit 2021 zusammen und verkündete diesen Sommer ihre Verlobung – wann die Hochzeit stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt, obwohl die Vorbereitungen in vollem Gange seien.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Rich Paul und Adele

