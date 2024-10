Top 10: Die gruseligsten Horror-Klassiker für Halloween

Passend zur Halloween-Zeit hat die Online-Plattform "Ranker" eine Umfrage gestartet, welche die gruseligsten Filme aller Zeiten ermitteln soll. Laut Just Jared sollen über 600.000 Menschen ihre Stimme abgegeben haben. Auf Platz zehn wurde "Es" gewählt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Stephen King (77) und gehört zu den Klassikern unter den Horrorfilmen. "Es" erschien 1960 und handelt von einem Dämon, der sich als Clown ausgibt und in der englischen Kleinstadt Derry alle 27 Jahre aus der Kanalisation steigt, um Kinder zu ermorden. Sieben verstoßene Kinder müssen ihre eigenen Ängste überwinden und versuchen, den Clown namens "Pennywise" zu stoppen. Kurz hinter "Es" belegt "The Ring" Platz neun. In dem 2002 erschienenen Film geht es um ein legendäres Video: Jeder, der es sich ansieht, wird nach sieben Tagen sterben. Auch die Nichte der Journalistin Rachel Keller verliert aufgrund des Videos ihr Leben. Daraufhin beginnt Rachel, sich mit dem Fall zu beschäftigen, und versucht, das Geheimnis des "Rings" in sieben Tagen zu lüften.

Auf Platz acht findet sich "Das Schweigen der Lämmer" aus dem Jahr 1991. Mindestens so legendär wie der preisgekrönte Film selbst ist die Darbietung von Anthony Hopkins (86) als Dr. Hannibal Lecter. Der Psychater und gewalttätige Psychopath sitzt wegen Serienmord und Kannibalismus im Hochsicherheitsgefängnis. Die junge FBI-Agentin Clarice Starling soll Gespräche mit ihm führen, um einen anderen Mordfall zu lösen. Doch nicht nur Clarice ist auf der Suche nach Information, auch Hannibal hat einen Plan. Auf den siebten Platz wurde "The Shining" gewählt. In dem Film von 1980 geht es um Jack, der mit seiner Familie über die Wintermonate in einem abgelegenen Hotel als Hausmeister arbeiten will. Die dunkle Geschichte des Hotels treibt Jack in den Wahnsinn und bringt Danny und seine Mutter in tödliche Gefahr.

Den sechsten Platz belegt "The Amityville Horror". Die Familie Lutz zieht in ein Haus in der Küstenstadt Amityville auf Long Island. Was George, Kathy und ihre drei Kinder nicht wissen: Vor einem Jahr wurden hier sechs Menschen von einem Familienmitglied ermordet. Das Leben im neuen Heim wird zum Alptraum, als die Familie seltsame und gewalttätige Visionen und Impulse bekommt. Der Film stammt aus dem Jahr 1979 und wurde 2005 neu verfilmt. Auf Platz fünf schafft es der Klassiker "Texas Chainsaw Massacre". Fünf Freunde stoßen in dem Film von 1974 bei einem Ausflug nach Texas auf einen Psychopathen mit Kettensäge und eine ganze Gang von verrückten, mörderischen Außenseitern. Die Freundesgruppe versucht, ihnen zu entkommen. 2013 wurde der Horrorstreifen noch einmal verfilmt.

"Sinister" belegt den vierten Platz. Auch in diesem Horrorfilm aus dem Jahr 2012 geht es um ein verfluchtes Haus. Der Kriminalautor Ellison Oswalt ist verzweifelt auf der Suche nach neuem Material für einen Bestseller. Als er einen Snuff-Film sieht, in dem eine Familie ermordet wird, zieht er mit seiner Ehefrau Tracy und den Kindern in genau das Haus, in dem der Film gedreht wurde – das birgt auch für ihn und seine Familie große Gefahren. Platz drei geht an "Insidious". Kurz nach dem Einzug in ein Einfamilienhaus, bemerkt der Sohn der Familie Lambert, dass dunkle Geister in ihr Haus eingedrungen sind. Dalton stürzt kurz darauf von einer Leiter und fällt ins Koma – nun sind auch seine Eltern überzeugt, dass das Haus verflucht ist, und bitten einen Profi um Hilfe.

Ganz weit nach vorne, auf Platz zwei, schafft es "The Conjuring".

Der Film aus dem Jahr 2013 handelt von der Familie Perron, die mit ihrer fünfjährigen Tochter in ein Farmhaus in Rhode Island zieht. Dort geschehen unerklärliche Vorfälle und die Familie sucht Hilfe bei den paranormalen Ermittlern Ed und Lorraine Warren, die sich im schlimmsten Fall ihres Lebens wiederfinden. Platz eins belegt "Der Exorzist". Ein 12-jähriges Mädchen namens Regan spricht plötzlich mit den Stimmen anderer Menschen, wird ausfallend und schwebt sogar über ihrem Bett. Ärzte wissen sich nicht mehr zu helfen, sodass sich ihre Mutter an zwei Priester wendet. Die vermuten, dass Regan vom Bösen besessen ist, und versuchen, dem Mädchen den Dämon auszutreiben.

Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer"

Jack Nicholson und Danny Lloyd in "The Shining"

Getty Images Leatherface aus "Texas Chainsaw Massacre" bei einer Show in Kalifornien

Getty Images Ethan Hawke bei der Vorführung von "Sinister" in Los Angeles

