Überraschung: Heidi Klum modelt mit Mama Erna in Dessous

Sie kann es einfach nicht lassen! Heidi Klum (51) bewies bereits mehrfach in der Vergangenheit, dass sie nicht nur alleine auf freizügigen Fotos glänzen kann, sondern auch gerne mit der Unterstützung ihrer Tochter Leni Klum (20). Seit mehr als zwei Jahren posieren die beiden schon zusammen in Dessous für Intimissimi. Jetzt kündigt das Topmodel mit einem Video auf Instagram an, dass noch eine weitere weibliche Generation aus der Klum-Familie bei der nächsten Kampagne dazustoßen wird – nämlich ihre Mutter Erna Klum (80)! Wie sie zusammen mit ihrer stolzen Mutti verkündet, dürfen sich ihre Fans darauf freuen, bald alle drei Generationen gemeinsam als Werbegesichter der italienischen Marke bewundern zu können.

Die 51-Jährige fragt in dem Video ihre Mutter, die neben ihr in einem fahrenden Auto sitzt, was nächste Woche denn Spannendes herauskommen wird. Ihre euphorische Antwort war, dass "neue Plakate mit uns dreien" erscheinen werden. Kurz darauf bittet die Berühmtheit ihre Mutti breit grinsend darum, zu sagen, für welche Marke sie modelten: "Du sagst das immer so schön!" Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es ihr schließlich, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, zu sprechen. Die Anhänger von Heidi dürfen also schon am kommenden Montag mit dem Erscheinen der Kampagne rechnen.

Als viel gefragtes Model und als Jurorin bei Formaten wie America's Got Talent und natürlich Germany's Next Topmodel ist Heidi stets unterwegs. Erst kürzlich gönnte sie sich aber eine wohl verdiente Auszeit in ihrer Heimat Deutschland. Sie teilte auf Instagram authentische Selfies von einem entspannten Wellness-Abend mit Sushi und pflegenden Gesichtsmasken. Neben ihr strahlte dort bereits ihre Mutter Erna in die Kamera, welche die gemeinsame Pause vom stressigen Alltag ebenfalls sichtlich genoss. Unter dem Post schrieb die Moderatorin passend zum Ambiente: "Samstagnacht in München. Wie sieht eure Nacht aus?"

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi und Leni Klum, November 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Mutter, Oktober 2024

