Statt Party: Heidi Klum genießt Spa-Abend mit ihrer Mama

Heidi Klum (51) hat ein spannendes Leben voller aufregender Jobs, Events und Partys. Aktuell gönnt sich die GNTM-Jurorin jedoch eine kleine Auszeit in Deutschland – zusammen mit ihrer geliebten Mutter Erna (80)! Auf Instagram teilt Heidi am Samstag ein authentisches Selfie von sich und ihrer Mama. Darauf liegen beide gemütlich in einem Bett, essen Sushi und verwöhnen ihre Gesichtshaut mit einer Pflegemaske. Unter dem Post schreibt die Moderatorin: "Samstagnacht in München. Wie sieht eure Nacht aus?"

Die Fans sind begeistert von dem Mutter-Tochter-Duo und bekunden ihre Freude über den geteilten Schnappschuss direkt in den Kommentaren. Einer ihrer Bewunderer kann Heidi und Erna aufgrund der hellen Wellnessmasken im Gesicht nicht eindeutig auseinanderhalten und fragt: "Wer ist denn hier wer?" Ein anderer Anhänger bringt es auf den Punkt und stellt fest: "Die Zeit mit der Mama ist eben am schönsten!"

Nicht nur ihre sichtlich glückliche Mama darf sich über den Besuch von ihrer berühmten Tochter in Deutschland freuen. Auch ihre deutschen Fans haben Grund zur Freude, denn Heidi wird hier noch eine ganze Weile im Fernsehen für Unterhaltung sorgen: Sie und ProSieben verlängerten kürzlich ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre! Die Castingshow "Germany's Next Topmodel" wird damit auch unter der Führung von Modelmama Heidi fortgesetzt. Gegenüber ProSieben schwärmte die 51-Jährige: "Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit GNTM eine besondere Bühne schenken kann."

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Mutter, Oktober 2024

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, Model

