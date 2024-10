Ariana Grande und Cynthia begeistern in neuem "Wicked"-Clip

Die "Wicked"-Fans freuen sich über die Veröffentlichung eines neuen Teasers zum Film – ein paar haben nämlich ganz genau hingehört und einige Lieder erkannt! Vor allem die Hauptdarstellerinnen Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) geben in dem Clip einen Vorgeschmack auf ihre eigenen Versionen der Musical-Songs. "Oh mein Gott, ein Teaser zu 'What Is This Feeling?'! Ich habe einfach Gänsehaut", schreibt ein Fan in den Kommentaren des Videos auf Instagram. Eine andere Person freut sich auf ein weiteres Lied: "Cynthia Erivo, du wirst uns mit 'The Wizard and I' umhauen, dein phänomenaler Gesang ist der Wahnsinn!"

Neben Ariana und Cynthia, die in "Wicked" als Glinda und Elphaba die Hauptrollen in der Verfilmung des beliebten Musicals übernehmen, ist in dem Clip auch Jonathan Bailey (36) zu sehen. Als Fiyero gibt er in einer Tanzszene den Song "Dancing Through Life" zum Besten. Kurz zu hören ist auch die Stimme von Peter Dinklage (55), der als Doktor Dillamond einen Professor in Form einer Ziege spielt, während Jeff Goldblum (72) den Teaser als der Zauberer eröffnet. Teil des Star-Casts sind unter anderem auch Michelle Yeoh (62) und Arianas Freund Ethan Slater (32), den sie am Set kennenlernte.

Für Ariana ist ihre Rolle in "Wicked" ein absoluter Traum. Als sie Gast bei der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" war, las der Moderator einen ihrer Tweets aus dem Jahr 2011 vor: "Ich habe es geliebt, 'Wicked' noch einmal zu sehen ... Unglaubliche Produktion! Mir wurde wieder bewusst, wie sehr ich irgendwann in meinem Leben Glinda spielen möchte! Meine Traumrolle!" Die Fans der "Wicked"-Welt können es nun kaum erwarten, den Film endlich in den Kinos zu sehen. Der erste Teil soll am 28. November dieses Jahres erscheinen, gefolgt vom zweiten Teil am 20. November 2025.

Getty Images Jonathan Bailey, "Bridgerton"-Star

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

