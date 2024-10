Calvin Klein mit 45 Jahre jüngerem Freund Kevin gesichtet

Der Modedesigner Calvin Klein (81) wurde am vergangenen Sonntag in Los Angeles beim Mittagessen mit seinem Freund Kevin Baker gesehen. Der 81-jährige Designer und sein 36-jähriger Partner genossen die gemeinsame Zeit im Mauro's Cafe im Fred Segal, einem beliebten Treffpunkt der Promis. Bei strahlendem Sonnenschein speiste das Paar auf der Außenterrasse des Restaurants und wirkte dabei entspannt und gut gelaunt. Die beiden nutzten den warmen Herbsttag, um dem Trubel der Stadt zu entfliehen und ein wenig Zweisamkeit zu genießen.

Das Paar ist seit mehreren Jahren zusammen und zeigte sich erstmals 2016 gemeinsam in der Öffentlichkeit, als sie bei der Herbstgala des American Ballet Theatre über den roten Teppich liefen. Obwohl Calvin und Kevin ihre Beziehung und ihr Privatleben meist aus dem Rampenlicht heraushalten, wurden sie in letzter Zeit häufiger gemeinsam gesehen – zuletzt vor einigen Wochen in New York City. Aufmerksamen Beobachtern fiel auf, dass Kevin diesmal ein Sitzkissen mitbrachte, um es auf Calvins Stuhl zu platzieren – eine liebevolle Geste, die die Fürsorge zwischen den beiden widerspiegelt. Ihre gemeinsame Zeit in Los Angeles scheint ihnen besonders wichtig zu sein, da beide einen vollen Terminkalender haben.

Der US-Amerikaner, der 1942 in New York geboren wurde, zählt zu den einflussreichsten Modedesignern unserer Zeit und gründete sein gleichnamiges Label im Jahr 1968. Sein Partner Kevin arbeitet als Model und lernte Calvin vor einigen Jahren kennen. Die beiden verbindet eine tiefe Zuneigung und gemeinsame Interessen. Freunde berichten, dass sie gerne zusammen die Kunstszene erkunden und ihre Leidenschaft für Musik und gutes Essen teilen. Ihre Beziehung scheint Calvin neue Energie zu geben.

Calvin Klein, Designer

Calvin Klein, Designer

