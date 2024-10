Nach "It Ends With Us"-Drama: Blake Lively legt Comeback hin

Nach dem Drama rund um die Veröffentlichung ihres letzten Filmes It Ends With Us feierte Blake Lively (37) ein strahlendes Comeback bei den CFDA Fashion Awards in New York. Für die alljährliche Veranstaltung, die immer im American Museum of Natural History stattfindet, schlüpfte die Schauspielerin in ein elegantes weißes Kleid mit einem einseitigen oberschenkelhohen Schlitz am Bein. Ihre langen blonden Haare trug sie in eleganten Wellen, die ihr sanft über die Schulter fielen. Bei dem Event waren auch Stars wie Kylie Jenner (27) oder Katie Holmes (45) zu Gast.

Im August feierte "It Ends With Us" Premiere – die Vorfreude wurde jedoch von allerhand Skandalen getrübt. Vor allem Blake musste aufgrund ihres Verhaltens bei der Pressetour viel Kritik einstecken: So kritisierten viele Fans, dass die Ehefrau von Ryan Reynolds (48) das Thema häusliche Gewalt nicht angemessen thematisierte. Des Weiteren soll es während der Dreharbeiten heftig zwischen ihr und Co-Star Justin Baldoni (40) gekracht haben.

Trotz der vielen Negativschlagzeilen lockte der Streifen zahlreiche Fans in die Kinosäle und spielte eine ordentliche Geldsumme ein: Umgerechnet knackte der Film bereits an seinem elften Tag die 100-Millionen-Dollar-Marke [ca. 92.453.000 Euro]. Weltweit spielte "It Ends With Us" bis dato rund 320,5 Millionen Euro ein.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Getty Images Blake Lively bei der Premiere von "It Ends With Us" in New York City

