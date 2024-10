Schon wieder Filler und Botox? Kylie Jenner erntet Kritik

Bei den CFDA Awards am Montag haute Kylie Jenner (27) alle mit ihrem supercoolen Look um. Dank ihrer stacheligen Robe stahl sie allen anderen Gästen die Show. Doch seitdem haben ihre Fans einen genaueren Blick auf das Gesicht der Reality-TV-Bekanntheit geworfen – und zeigen sich jetzt entsetzt. Auf X, ehemals Twitter, beschuldigen sie die Schwester von Kim Kardashian (44), sich erneut Filler und Botox ins Gesicht gespritzt zu haben. Es hagelt böse Kommentare. "Kylie Jenner sieht so schrecklich aus. Die Filler und das Botox haben ihr Gesicht zerstört", meint ein User gehässig, während ein anderer sich direkt an die Unternehmerin wendet: "Hör mit dem Botox auf! Du siehst alt aus."

Sollte die 27-Jährige wirklich wieder zu den Nervengiften gegriffen haben, wäre es durchaus überraschend. Immerhin hatte die zweifache Mutter im Juli dieses Jahres noch die Hälfte ihrer Lippenfüller wieder auflösen lassen. Dafür wurde sie von ihren Fans total gefeiert und gelobt. Und auch in einer früheren Episode von The Kardashians erwähnte sie, dass sie sich wünschte, sie hätte nie etwas an ihrem Aussehen machen lassen. Schon damals war sie sich bewusst, welche Verantwortung Promis wie sie den Fans gegenüber hätten. "Wir alle müssen einfach ein größeres Gespräch über die Schönheitsstandards führen, die wir setzen", sagte sie damals.

Dieser Einstellung war sie allerdings nicht immer. Kylie stand schon im Rampenlicht, als sie zwölf Jahre alt war – und seitdem wird sie auch schon wegen ihres Gesichtes kritisiert. Darüber zu reden, ob sie etwas an ihrem Gesicht hat machen lassen oder nicht, erschien ihr deshalb eher mühsam. Außerdem rüttelte es an ihrer mentalen Gesundheit, sich den Kommentaren und Kritikern auszusetzen. "Es ist ein Wunder, dass ich noch Selbstvertrauen habe und immer noch in den Spiegel schauen kann und mich hübsch finde", meinte sie in einer Ausgabe der Reality-Show.

Getty Images Kylie Jenner bei den CFDA-Awards im Oktober 2024

Getty Images Kylie Jenner, September 2010

