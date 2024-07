Filler-Entfernug: Fans loben Kylie Jenner für Natürlichkeit!

Kylie Jenner (26) enthüllte vor Kurzem, dass sie sich ihre Filler im Gesicht auflösen lassen möchte: Rund die Hälfte ihrer Lippenfüllungen wurden dem The Kardashians-Star offenbar wieder entfernt. Dies kommt vor allem bei den Fans der Beauty total gut an. In der Kommentarspalte eines aktuellen Videos auf Instagram schwärmen sie von der Entscheidung ihres Idols, zur Natürlichkeit zurückzukehren. "Ich liebe die natürliche Kylie. Einfach so atemberaubend schön!", lobt beispielsweise ein Fan und ein weiterer schreibt: "Seit sie einige dieser Filler aufgelöst hat, sieht sie so viel besser, viel natürlicher und erfrischender aus!"

Bereits vor einigen Monaten kam Kylie in einer Folge von "The Kardashians" auf ihre Beauty-Eingriffe zu sprechen. Damals gab die Unternehmerin offen zu, dass sie diese bereue. "Ich wünschte, ich hätte nie etwas machen lassen!", reflektierte die Zweifachmama. Sie erkenne, dass Schönheitsideale ein heikles Thema seien und Personen des öffentlichen Lebens eine gewisse Verantwortung gegenüber ihren Fans besitzen. "Wir müssen alle einfach ein größeres Gespräch über die Beautystandards führen, die wir setzen!", behauptete die 26-Jährige.

In der Reality-TV-Show öffnete sich die Mutter von Stormi Webster (6) ebenfalls über den Druck, den ihre Berühmtheit mit sich bringt. Bereits im Teenageralter wurde Kylie öffentlich kritisiert. Vor allem ihr Erscheinungsbild ist ein Thema, das häufig in den Medien diskutiert wird. "Die Leute reden über mein Aussehen, seit ich 13 war. Es ist einfach anstrengend", verriet die Schwester von Kim Kardashian (43) unter Tränen und verdeutlichte, dass sie die fiesen Kommentare oftmals ziemlich treffen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

