Tom Brady schockiert über Gisele Bündchens Schwangerschaft

Berichten zufolge soll Gisele Bündchen (44) mit ihrem dritten Kind schwanger sein. Während das Supermodel und ihr Partner Joaquim Valente (34) wohl voller Vorfreude über ihren gemeinsamen Nachwuchs sind, ist es ihr Ex-Mann Tom Brady (47) laut Page Six eher weniger. Wie ein Insider berichtet, sei der Footballstar ziemlich schockiert über diese Nachricht – insbesondere weil seine einstige Partnerin die Baby-News angeblich vor ihm geheim hielt. Er habe "erst vor Kurzem herausgefunden, dass Gisele schwanger ist", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Ich denke, sie reden nur, wenn sie müssen."

Bereits kurz nach Bekanntwerden der vermeintlichen Schwangerschaft der 44-Jährigen vermittelte Tom den Eindruck, als habe er ein kleines Problem damit. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er den Schnappschuss eines Sonnenuntergangs und hinterlegte den Song "Landslide" von The Chicks. "Oh, Spiegel im Himmel, was ist Liebe? / Kann sich das Kind in meinem Herzen erheben? / Kann ich durch die wechselnden Gezeiten des Ozeans segeln? / Kann ich mit den Jahreszeiten meines Lebens umgehen?", lauteten die Textpassagen. Was der dreifache Papa damit meinte, verriet er jedoch nicht.

Dass die Brasilianerin und der Jiu-Jitsu-Trainer ein Baby erwarten, bestätigte ein Informant gegenüber People. "Gisele und Joaquim sind glücklich über diesen neuen Lebensabschnitt und freuen sich darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die ganze Familie zu schaffen", erzählte dieser. Neben Tom, der 13 Jahre mit seiner Ex verheiratet war und zwei Kinder mit ihr bekam, schienen auch Fans nicht begeistert von diesen Neuigkeiten zu sein. "Warum in aller Welt solltest du mit 44 nochmal schwanger werden? Und du bist nicht mal zwei Jahre geschieden!", wetterte beispielsweise ein User im Netz.

Getty Images Tom Brady im September 2024

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

