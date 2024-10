Unehrlich? Fans kritisieren Gisele Bündchens Schwangerschaft

Erst gestern hat eine anonyme Quelle die Bombe platzen lassen: Gisele Bündchen (44) soll erneut ein Baby erwarten. Der Vater des Kindes ist wohl Joaquim Valente (34), mit dem das Model seit dem Sommer 2023 zusammen ist. Und obwohl die News eigentlich Grund zur Freude sein sollten, scheinen nicht alle so begeistert davon. Unter Giseles aktuellem Post auf Instagram sammeln sich kritische Kommentare. "Wow, das hat nicht lange gedauert", spottet einer und ein weiterer User schimpft: "Warum in aller Welt solltest du mit 44 nochmal schwanger werden? Und du bist nicht mal zwei Jahre geschieden!" Dabei hat das Supermodel noch gar nicht bestätigt, dass sie tatsächlich ein Baby erwartet.

Warum sind die Fans überhaupt so aufgebracht? Als Gisele sich vor zwei Jahren von ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) getrennt hatte, wollte sie sich angeblich auf ihre Karriere konzentrieren. Mit ihrer eventuellen Schwangerschaft stellen ihre Fans diese Aussage nun infrage. "Was ist denn aus 'Ich musste Tom wegen meiner Karriere verlassen' geworden? Jetzt musst du bis in deine 60er Kinder großziehen, wo ergibt das denn Sinn?" fragt jemand im Netz. Andere schießen auch gegen ihren aktuellen Partner. "Sie hatte einen Quarterback und knallt jetzt einen Personal Trainer. Das nenne ich einen Schritt in die falsche Richtung" und "Tom Brady ist einfach eine Maschine. Das hast du echt vermasselt", richten sie ihre Worte an das Model.

Joaquim ist schon eine Weile in Giseles Leben. Die beiden lernten sich kennen, als das Model bei ihm Unterrichtsstunden in Jiu-Jitsu genommen hatte. Nachdem Tom und Gisele sich getrennt hatten, wurde sie mit Joaquim im Sommerurlaub in Costa Rica gesehen – das sorgte für heftige Fremdgehgerüchte. Doch das Model hatte vehement verneint, etwas mit seinem Trainer am Laufen zu haben. Erst im Juni des vergangenen Jahres steckte ein Insider dem Magazin People, dass sie tatsächlich zusammen seien.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

