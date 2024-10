Bald ein Wachhund? Amira Aly sorgt sich um ihre Sicherheit

Seit ihrer Trennung von Oliver Pocher (46) lebt Amira Aly (32), wenn ihre gemeinsamen Kinder bei dem Komiker sind, allein in einem großen Zuhause. In ihrem Podcast "Liebes Leben" berichtet die Moderatorin nun von einer großen Sorge: "Ich bin ja echt viel allein auch mal und dann ist es komisch für mich, wenn ich hier allein bin. Ich hab dann schon Angst." Da sich einer ihrer Nachbarn bereits einen Wachhund angeschafft habe, spielt Amira auch mit dem Gedanken: "So ein schöner Hund... Aber ich sag dir: Mit dem willst du dich nicht anlegen. Der ist definiert, der hat Muskeln. Aber auch gleichzeitig sehr lieb, ein Beschützer und ein kinderlieber Hund."

Ein Problem gebe es an der Idee jedoch. "Ich gehe ja so schon nicht gerne spazieren und stell dir mal vor, ich muss jeden Tag dreimal mit ihm rausgehen, dass er einen schönen Auslauf hat", klagt Amira im Gespräch mit ihrem Bruder Hima. Um besser abgesichert zu sein, habe die 32-Jährige bereits Überwachungskameras, Sensoren und Panikknöpfe installiert. "Ich bin abgesichert", fasst Amira zusammen.

Amiras Angst besteht schon seit einigen Monaten. Bereits im März erzählte sie in ihrem Podcast: "Es wird hier ununterbrochen überall eingebrochen, es ist irre." Auch damals habe die zweifache Mama schon vorgesorgt. "Ich habe hier komplette Absicherung, ich habe zehn Kameras, ich habe Flutlichter, ich habe Bewegungsmelder – hier ist ein Hochsicherheitstrakt", versuchte sie, unliebsame Gäste abzuschrecken.

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Action Press Amira Aly bei der Modenschau von Marc Cain im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige