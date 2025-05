Oliver Pocher zerrte Amira Aly damals wohl ins Rampenlicht

Amira Aly (32) ist heute ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Im Laufe ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) trat sie irgendwann regelmäßig in seinen Shows auf – die beiden hatten zudem einen Podcast zusammen. 2023 gaben sie allerdings ihr Ehe-Aus bekannt. Und seither wird deutlich, dass zwischen der ehemaligen Make-up-Artistin und dem Komiker gar nicht alles so rosig war. In Barbara Schönebergers (51) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" macht Amira nun deutlich: Oliver zerrte sie damals mehr oder weniger ins Rampenlicht. "Dann hat er mich gedrängt. Also ich wurde wirklich gedrängt", erinnert sie sich an ihren ersten Auftritt, während Ollis Tour zurück.

Zuvor habe sie sich bei Ollis Projekten hinter den Kulissen eher um das Technische gekümmert. Der Job gefiel Amira – vor große Menschengruppen oder gar eine Kamera zu treten, kam für sie nicht infrage. Vor Dingen wie Kritik oder Hass im Netz hatte sie damals einfach zu viel Respekt. "Ich musste damals allen gefallen. Der Gedanke, dass mich jemand nicht mag, war für mich unvorstellbar", räumt die 32-Jährige ein. Doch schließlich habe Oliver ihr ein Skript vorgelegt und sie auf die Bühne geholt – rückblickend würde sie so etwas nicht mehr machen. "Klar, ich wurde jetzt nicht gezwungen. Aber halt so ein bisschen reingeredet und so", erklärt Amira.

Amira lernte Oliver im Jahr 2016 über eine Dating-App kennen. Drei Jahre später feierten sie ihre Hochzeit und bekamen zwei Söhne. Im Juli 2023 verkündeten die Eheleute schließlich ihre Trennung. Seither liefern sie sich eine öffentliche Schlammschlacht. So ging es laut dem Comedian seiner einstigen Frau nur um sein Geld. "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann – wie so oft – nur ums Geld geht. Wie kann ich den besten Cut für mich machen? Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht", meinte der 46-Jährige im Februar gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Anzeige Anzeige