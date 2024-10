"Bestes Duo": Kourtney Kardashian posiert mit Stieftochter

Kourtney Kardashian (45) und Alabama Luella Barker (18) stehen sich offenbar ziemlich nah. Das machten die Frau von Travis Barker (48) und ihre Stieftochter am Donnerstag mit einem gemeinsamen Selfie deutlich. Auf Instagram posierte das Duo auf einem Foto im Partnerlook: In komplett schwarzen Outfits sitzen die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Schützling auf dem Rücksitz eines Autos und posieren sichtlich vergnügt für die Kamera. "Kourt & Bama", betitelt die stolze Stiefmama den Schnappschuss. Auch Travis schwärmt für die beiden in den Kommentaren. "Bestes Duo", schreibt der Musiker begeistert.

Auch die Fans freuen sich über Kourtney und Alabamas enge Verbindung. "Es ist so schön zu sehen, dass du eine gute Beziehung zu deiner Stiefmutter hast", richtet ein User wertschätzende Worte an die angehende Musikerin. Mit dem gemeinsamen Selfie zeigen die beiden nicht nur, wie gut sie als Patchworkfamilie funktionieren, sondern setzten auch ein modisches Statement. Besonders Alabamas Outfit sorgt für einen Hingucker: Die TikTok-Bekanntheit trägt eine gewagte Latex-Jacke inklusive Kapuze, die nur noch ihr Gesicht und Teile ihrer knallroten Haare erkennen lässt.

Im Mai 2022 feierten Travis und Kourtney eine außergewöhnliche Hochzeit und wurden so zur echten Patchworkfamilie. Die The Kardashians-Bekanntheit bringt ihre drei Kinder Mason (14), Penelope (12) und Reign (9) aus ihrer früheren Ehe zu Scott Disick (41) mit in die Beziehung. Travis hat neben Alabama auch noch Sohn Landon Asher Barker (21). Im November 2023 machte die Geburt ihres gemeinsamen Sohns Rocky das Familienglück dann perfekt.

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker, Tochter von Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

