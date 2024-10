Frauke Ludowig teilt seltenes Foto mit Ehemann Kai Roeffen

Frauke Ludowig (60) und ihr Ehemann Kai Roeffen zeigen sich nicht oft gemeinsam in der Öffentlichkeit. Jetzt machen sie eine Ausnahme. In ihrer Instagram-Story teilt die TV-Moderatorin ein Pärchenbild mit ihrem Mann, weil sie sehr stolz auf ihn war. Kai präsentierte nämlich seine eigenen Werke auf einer Vernissage in der Galerie Martina Kaiser in Köln. Mit zahlreichen Pics unterstützte die TV-Ikone den 63-Jährigen.

Die Veranstaltung zog einige prominente Gäste an, darunter Andreas von Thien (57), der ebenfalls ein Bild mit Frauke und Kai auf Social Media teilte. Er schwärmte von dem "überragenden Abend zum Einrahmen" und lobte Kai für seine kreativen Fotografien, die den Moment perfekt eingefangen hätten. Alle Gäste schienen also eine tolle Zeit zu haben und teilten dies nur allzu gerne mit ihren Followern.

Seit 2003 sind Frauke und Kai schon verheiratet – für viele Fans gelten sie als absolutes Traumpaar. Die zwei Töchter, Nika und Nele, machen ihr Familienglück perfekt. Letztere konnte schon einige Moderatorenjobs abstauben und somit in einer Art und Weise in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Sie hätte wohl aber auch einen eigenen Plan, was ihre Karriere anginge. "Nele studiert International Communication Science", erklärte Frauke stolz gegenüber Promiflash.

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, 2024

Getty Images Nele Ludowig und Frauke Ludowig, 2022

