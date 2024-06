Tritt Frauke Ludowigs Tochter Nele etwa in ihre Fußstapfen?

Frauke Ludowig (60) und ihr Ehemann Kai Röffen haben zwei gemeinsame Töchter namens Nele und Nika. Die ältere von beiden wagte bereits erste Schritte in die Medienbranche – ganz wie ihre Mutter. Will die Studentin der Moderatorin in Zukunft etwa nacheifern? Promiflash hat auf dem Lascana Summer Event bei der "Exclusiv – Das Starmagazin"-Bekanntheit nachgefragt. "Das stimmt gar nicht, dass sie in die Fußstapfen treten möchte. Nele studiert International Communication Science", erklärt die Zweifachmama und fügt hinzu: "Sie hat sich mal so ein bisschen jetzt ausprobiert und man könnte meinen, das seien die Fußstapfen, aber sie weiß das noch gar nicht ganz genau."

Ihre Tochter sei sich bislang noch nicht sicher, welchen beruflichen Werdegang sie genau verfolgen möchte. Frauke sieht darin kein Problem. "Sie orientiert sich noch", merkt die 60-Jährige während des Promiflash-Interviews an und fasst auf ehrliche Weise zusammen: "Und das ist auch gut in dem Alter!" Aktuell ist Nele 20 Jahre alt und feiert im Juli ihren 21. Geburtstag.

Falls sich ihre Älteste aber doch an einer ähnlichen Karriere wie ihre Mutter orientiert, habe Frauke nichts dagegen – ganz im Gegenteil! Sie würde sich sogar darüber freuen. Das deutete die Promi-Expertin bereits in einem früheren Interview mit Bunte an. "Eigentlich ist es schön, wenn die Kinder sagen, dass sie sich beruflich etwas Ähnliches vorstellen können wie die Eltern!", überlegte sie.

Getty Images Nele Ludowig und Frauke Ludowig, im Februar 2024

Instagram / nelelud Nele und Frauke Ludowig im April 2023

