Nicht bescheiden: Das ist Bill Kaulitz' Halloween-Kostüm

Schon ganz bald steht Heidi Klums (51) legendäre Halloween-Party an! Wie jedes Jahr schmeißen sich dafür etliche Stars und Sternchen in die gruseligsten und einfallsreichsten Kostüme. So auch der Schwager des Topmodels: Bill Kaulitz (35)! Der Frontmann von Tokio Hotel verrät nun endlich, als was er Heidis Party besuchen wird. "Ich gehe als Universum. Ich war wieder ganz bescheiden", scherzt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und fügt außerdem hinzu: "Tom meinte auch zu mir: 'Ach ja, man hätte ja auch ein Stern oder ein Planet sein können.' Ich habe gesagt: 'Nein, ich bin das ganze Universum'." Doch auch für Bill wird es bis zur großen Fete spannend bleiben – denn der Sänger hat sein Kostüm bis jetzt noch nicht live und in Farbe gesehen: "Das wird direkt nach New York geschickt. Darum hoffe ich, dass es passt. Drückt mir die Daumen. Ja, und dann habe ich auch nur fünf Stunden, [um] mich vorzubereiten."

Bill scheint offenbar ein wenig in Plapperlaune zu sein. Immerhin verrät der 35-Jährige auch etwas mehr Details zum gemeinsamen Partnerkostüm von Heidi und Tom. "Die Idee dazu gab es schon letztes Jahr. Es ist Tom ganz wichtig, dass ich sage, es war seine Idee und es wird sehr ungemütlich", teasert Bill an. Die Verkleidung habe viel Technik verbaut und könnte zu Druckstellen am Körper der vierfachen Mama und des Schlagzeugers führen, will der Musiker wissen.

Aber nicht nur Heidi und Tom planen ein Partnerkostüm: Auch Bill und sein neuer Freund möchten sich gerne als Einheit präsentieren! Das verriet der Sänger bereits vergangenen Monat in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Um wen es sich bei Bills Partner handelt, ist bisher allerdings noch gar nicht bekannt. Dass der Blondschopf überhaupt in einer Beziehung ist, erwähnte er auch nur beiläufig während einer Podcast-Aufnahme.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Halloween 2022

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im November 2019

