Prinzessin Victoria gewährt Einblicke in ihren Militärdienst

Im August startete Prinzessin Victoria (47) ihre Offiziersausbildung beim schwedischen Heer. Zuvor hatte sie bereits eine militärische Grundausbildung absolviert. Nun gewährt der Palast auf seinem Instagram-Profil einen spannenden Einblick in Victorias Soldatenalltag. Die Fotos zeigen die schwedische Kronprinzessin unter anderem im Camouflage-Anzug, wie sie gemeinsam mit ihrer Truppe durch den Wald streift. Auch am Schießstand wird die zweifache Mama abgelichtet. Der Palast erklärt unter der Fotoreihe: "Fotos aus dem Frühjahr, als die Kronprinzessin ihre militärischen Fähigkeiten durch eine militärische Grundausbildung beim Stockholmer Amphibienregiment ergänzte. Die Ausbildung diente der Vorbereitung auf den Offizierslehrgang der Kronprinzessin, den sie derzeit an der schwedischen Verteidigungsuniversität absolviert."

Unter dem Post feiern die Schweden ihre zukünftige Königin. "Was für eine kompetente und coole Kronprinzessin wir haben!", "Sie ist so cool, unsere schöne Prinzessin" oder "Das Engagement unserer zukünftigen Königin ist hervorragend. Gut gemacht, Victoria!", lauten nur drei der unzähligen begeisterten Stimmen.

Das Ziel von Victorias Ausbildung beim Militär ist es, sie optimal auf ihre künftige Rolle als Staatsoberhaupt vorzubereiten. Bei ihrer Zeit im Militär soll Victoria "ein tieferes Verständnis von Taktik, Militärwissenschaft und Militärstrategie" vermittelt werden, so der Palast. Während ihrer Zeit bei den Streitkräften wird Victoria von ihrem Vater, König Carl Gustaf (78), vertreten.

Getty Images Prinzessin Estelle und Prinzesin Victoria bei den Paralympic Games in Paris, 2024

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden und seine Tochter Prinzessin Victoria von Schweden

