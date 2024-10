Schmerzhafter Unfall: Theresia Fischer gibt Update zu Stefan

Stefan Kleiser befindet sich aktuell im Krankenhaus. Der Sommerhaus-Teilnehmer ist bei der Beschneidung einer Eibenhecke von der Leiter gestürzt und mit seinem linken Oberarm auf einen spitzen Metallzaun gefallen. Nun meldet sich seine Partnerin Theresia Fischer (32) unter Tränen auf Instagram bei ihren Fans. Demnach wurde Stefan bereits operiert und habe die OP gut überstanden. "Ich bin froh, dass ihn der Zaun nirgendwo anders getroffen hat. Das hätte in den Kopf oder ins Herz gehen können", schluchzt die GNTM-Bekanntheit.

Aus beruflichen Gründen befindet sich Theresia aktuell in Istanbul, also weit entfernt von ihrem Partner. Dennoch lässt sie ihn wissen: "Ich kann jetzt nicht bei ihm sein, aber mein Herz und meine Seele sind bei ihm." Der Schock über Stefans Unfall steht Theresia förmlich ins Gesicht geschrieben. Mit verweinten Augen richtet sie das Wort direkt an ihren Liebsten und macht ihm dabei eine kleine Liebeserklärung: "Du bist meine allergrößte Liebe. Ich könnte dich niemals verlieren. Das könnte ich mir nicht verzeihen."

Stefan meldete sich vor wenigen Stunden gegenüber Bild zu Wort. Es wirkte beinahe so, als sei seine Verletzung das geringste Übel. Viel größere Sorgen bereitete dem Zahnarzt der Fakt, dass er eigentlich auf seinen kleinen vierbeinigen Freund aufpassen müsste. Da nun weder er noch Theresia zu Hause sind, muss nun schleunigst eine Lösung her. "Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich muss zu Hause einen Hund versorgen", berichtete er gegenüber dem Newsportal und fügte hinzu: "Eine schlimme Situation."

RTL "Reality Queens" Theresia Fischer bei "Reality Queens"

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer mit ihrem Hund im Juli 2024

