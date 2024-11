Für Stefan Kleiser war "Das Sommerhaus der Stars" heftig

Stefan Kleiser gab zu, sich seinen Aufenthalt im Sommerhaus der Stars anders vorgestellt zu haben. Zum ersten Mal trat der Freund von Model Theresia Fischer (32) in einem Reality-TV-Format auf. Worauf sich der eigentlich hauptberufliche Zahnarzt eingelassen hatte, merkte er erst in der Show. Gegenüber Bunte sprach er über seine Erfahrungen: "Ich habe immer gedacht, im Reality-TV zeigt man auch einen Teil seines echten Charakters und ist nicht nur Schauspieler." Etwas naiv stand Stefan dem Format zuerst gegenüber, er habe aber schnell festgestellt, dass "das Geschäftsmodell aus Provokation, Diffamierung und Lügen" besteht."

Auch seine Freunde verstanden seinen beruflichen Umschwung nicht, zuvor warnten sie den 59-Jährigen vor dem Format: "Die meinten, ich hätte doch so viel erreicht und hätte meinen Beruf doch liebend gerne und so schön diskret ausgeübt." Seine Freundin Theresia war sein Grund für die Teilnahme. Im Interview gab er preis, dass er sie nach den Erlebnissen einer toxischen Beziehung unterstützen wollte. Da sich viele Leute fragten, wer der neue Partner an Theresias Seite sei, wollte Stefan Antworten geben: "Also habe ich entschieden, ich mache da jetzt ein bisschen mit und bin so langsam zum Reality-TV gekommen. Aber das Sommerhaus war natürlich heftig."

Die Realityshow brachte den Zahnarzt fast zu einem Abbruch, allerdings erinnerte er sich dann daran, ruhig zu bleiben: "Sagen wir es so, ich musste eine Lösung finden. In den Spielen hat man ja gesehen: Ich bin eigentlich nicht aus der Ruhe zu bringen." Doch besonders zwischen Stefan und dem Kandidaten Rafi Rachek (34) kam es zu sehr brenzlichen Situationen. Aufgrund von respektlosen Beleidigungen drohte Stefan Rafi sogar mit einer Anzeige. Auch Theresia litt stark unter den Angriffen des 34-Jährigen, denn sein Partner Sam Dylan (33) war zu dem Zeitpunkt ein sehr guter Freund von ihr.

RTL / Stefan Gregorowius Stefan Kleiser und Theresia Fischer

RTL Rafi Rachek und Stefan Kleiser bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

